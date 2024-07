Angelina Jolie, dezvăluiri sumbre din trecut. De ce a vrut să angajeze un asasin pentru a o ucide. „Sună nebunește ce spun!”

Angelina Jolie a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate din tinerețea ei. Celebra actriță a vorbit despre un episod întunecat din trecutul ei, când și-a dorit să-și încheie socotelile viața și a fost pe punctul să angajeze un asasin pentru a o ucide.

Angelina Jolie și-a planificat propria moarte la 22 de ani

Superstarul de la Hollywood, în vârstă de 49 de ani, care este încă implicată într-o luptă juridică în divorțul de Brad Pitt (60 de ani) a povestit că a vorbit cu un asasin într-o perioadă „destul de sumbră” din viața ei, la vârsta de 22 de ani, când se gândea la sinucidere.

„Va suna nebunește ce spun, dar a fost o perioadă în care aveam de gând să angajez pe cineva să mă omoare” – a spus ea, citată de Daily Mail.

Ea a adăugat apoi că ar fi preferat să fie ucisă decât să-și ia singură viața, deoarece, astfel, moartea ei ar fi fost mai ușor de acceptat de cei dragi.

Citeşte şi: Angelina Jolie, acuzată că și-a influențat copiii să rupă legătura cu Brad Pitt după divorț. Un fost bodyguard rupe tăcerea

Citeşte şi: Brad Pitt și Ines de Ramon, mai îndrăgostiți ca niciodată. Cum au fost fotografiați la circuitul Grand Prix din Marea Britanie

Citeşte şi: Cum arată casa de 25 de milioane de dolari deținută de Angelina Jolie. S-a mutat în ea cu copiii, după divorțul de Brad Pitt

Citeşte şi: Angelina Jolie și fiica sa, Vivienne, ținute asortate pe covorul roșu, la premiile Tony. Lista câștigătorilor

„Nu sunt atât de greu de găsit în New York. Oricât de nebunește ar suna, cred că mulți oameni se gândesc la sinucidere când sunt tineri. Eram foarte conștientă de faptul că atât de mulți oameni din jurul meu, precum mama mea, care ar simțit că nu ar fi făcut suficiente pentru mine dacă mi-aș fi luat viața. Atunci, m-am gândit că dacă altcineva mi-ar fi luat viața – ca într-un „jaf” – atunci ar fi o crimă și ceilalți nu ar fi simțit că m-au dezamăgit” – a spus ea, într-un interviu pentru The Face.

Jolie a explicat apoi că planificase să scoată bani treptat din contul ei, pentru a nu se observa golul produs de suma uriașă pe care o cere un asasin.

Asasinul i-a sugerta să se mai gândească la decizia ei

Totuși, ucigașul pe care l-a găsit a avut un răspuns surprinzător pentru actriță: „Era o persoană destul de decentă și a întrebat dacă pot să mă gândesc mai bine la asta și să-l sun din nou în două luni. Ceva s-a schimbat în viața mea în tot acel timp și m-am gândit că vreau să rămân în viață” – a completat vedeta.

În urmă cu câțiva ani, Jolie a mai făcut aluzie la trecutul ei întunecat, spunând pentru 60 Minutes: „Am trecut prin vremuri mai grele și mai întunecate și le-am supraviețuit. Nu am murit de tânără, așa că sunt foarte norocoasă. Există alți artiști și oameni care nu au supraviețuit anumitor lucruri. Cred că oamenii își pot imagina că am făcut cel mai periculoase și că am făcut și lucuri mai rele. Din multe motive nu ar trebui să fiu aici. Te gândești la acele mult prea multe dăți în care te-ai apropiat de prea multe lucruri periculoase, de prea multe situatații fără de spreranță” – a mai spus Jolie.

Vorbind despre anii ei mai tineri într-o conversație cu Time, Angelina Jolie a spus că faptul că a devenit mamă a ajuat-o să evolueze.

„Nu am fost o tânără foarte stabil. De fapt, nu m-am gândit niciodată că pot fi mama cuiva. Îmi amintesc de decizia de a deveni părinte. Nu a fost greu să iubești. Ceea ce a fost greu a fost să știi că din momentul acela înainte trebuia să fiu cea care să se asigure că totul este în regulă. Am avut o viață binecuvântată, dar am avut propriile mele provocări. Am suferit de stres posttraumatic.

Adesea simți acel sentiment că ești rupt de tot și de toate și te întrebi dacă mai ești capabil de ceva, făcându-ți griji că nu poți fi suficient de bun pentru a-i proteja și a avea grijă de cei pe care îi iubești” – a mai spus actrița.

Foto – Hepta / Profimedia

Urmărește-ne pe Google News