Smiley, prima declarație după ce a depășit viteza legală pe autostradă: „Am picat un alt test”

Andrei Tiberiu Maria, pe numele său adevărat, a recunoscut că a depășit viteza cu 25 km/h, dar și că a fost testat cu aparatul DRUG Test, pe care l-a trecut cu brio.

„Aș vrea să aflați asta de la mine. Am fost testat antidrog de către Politța Română care organizează filtre în drum spre mare. Desigur că am ieșit negativ. Din păcate, am picat un alt test: cel de viteză”, a axcris Smiley pe rețeaua de socializare.

„Am depășit viteza legală de pe autostradă cu aproape 25 km/h. Am luat amendă, așa cum era firesc, însă îmi pare rău, în primul rând, pentru că am dat un exemplu prost. Sunt un om care crede în reguli și în necesitatea respectării lor, ceea ce vă îndemn pe toți să faceți pentru siguranța, normalitatea și liniștea noastră a tuturor”, a mai scris cântărețul.

Sursă foto: Instagram

