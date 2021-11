Smiley are astăzi premiera primului episod din serialul său muzical, „Mai mult de-o viață” pe canalul său de YouTube. „Locul sfințește omul”, primul episod construit ca un scurt-metraj, este un feat între Smiley și prietenul său DOC, o călătorie pe muzică și film a viitorului în trecut, acolo unde încep cel mai frumos poveștile de iubire.

Smiley lansează „Locul sfințește omul”, primul episod din serialul său muzical, „Mai mult de-o viață”

„Locul sfințește omul” este începutul poveștii de prietenie și iubire dintre doi băieți și o fată, care și-au trăit copilăria într-o Românie de acum 30 de ani, într-un cartier de blocuri, dintr-un oraș oarecare, înfrumusețat de inocența, pasiunile, peripețiile și compatibilitatea dintre ei.

Povestea de prietenie a celor 3 copii este văzută acum prin ochii lor ca oameni mari care își retrăiesc începuturile vieții și ale relației și conștientizează importanța locului și a rădăcinilor trecutului pe care nu le poate șterge niciun parcurs ulterior, oricât de dramatic ar fi.

„Povestea mea a început la Pitești și mereu voi spune asta, indiferent pe unde mă vor purta pașii. Este locul care mă știe pe mine, care îmi știe povestea și care nu mă lasă să uit de unde am plecat. „Locul sfințește omul” vorbește despre amprenta pe care o lasă locul și oamenii din copilărie în fiecare dintre noi, acea magie comună care face ca noi să rămânem conectați peste timp chiar daca am crescut, ne-am schimbat și am plecat pe unde ne-a purtat viața”, povestește Smiley.

„Locul în care ne naștem și creștem, prieteniile pe care le legăm în copilărie, sentimentele care se nasc atunci, dar cărora abia mai târziu știm să le dăm nume, ne scriu și ne construiesc pe noi ca oameni mari. Cred că relațiile din copilărie pot călători și rezista mai mult de-o viață, iar felul în care se transformă ele depinde de fiecare în parte”, a mai spus solistul despre primul episod din serialul să muzical care se va lansa episod cu episod pe parcursul următoarelor luni.

De-a lungul anilor, Smiley și DOC și-au pus semnătura comună pe multe hituri, iar fanii așteaptă de mult timp o nouă colaborare muzicală între cei doi artiști, mai ales după succesul pe care încă îl înregistrează piesa lor „Pierdut buletin”, lansată în 2015. „Mă întâlnesc des prin studio cu Andrei, de cele mai multe ori nu pentru a ne scrie nouă piese. Când am creionat „Locul sfințește omul”, am știut că va fi ceva special. Inițial nu era vorba de mine pe piesă, dar nu am rezistat și m-am cerut pe ea. Șeriful a percutat instant și iată!”, a declarat DOC despre cea mai recentă colaborare cu Smiley.

„Locul sfințește omul”, prima dintr-o serie de 5 piese care stau la baza serialului muzical „Mai mult de-o viață”, este co-producție HaHaHa Production și Cat Music, are versurile compuse de Dorian Micu, Vlad Munteanu (DOC), Andrei Tiberiu Maria (Smiley), muzica semnată de Dorian Micu, Vlad Munteanu (DOC), Andrei Tiberiu Maria (Smiley), Chopsticks, Roland Kiss și producția realizată de Chopsticks.

Serialul muzical „Mai mult de-o viață”, compus din 5 episoade construite ca scurt-metraje care leagă muzical și cinematografic etapele unei povești de iubire fără sfârșit, are scenariul scris de Iulian Moga, regia poartă semnătura lui Kobzzon, muzica este compusă, produsă și înregistrată în studiourile HaHaHa Production, iar proiectul este co-producție HaHaHa Production și Cat Music.

Foto: PR