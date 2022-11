Smiley a fost jefuit. Artistul a povestit cum i-a fost furat telefonul: „Cel mai vechi truc”

Smiley (39 ani) a fost victima unui jaf. Artistul a povestit pe rețelele de socializare cum i-a fost furat telefonul chiar din fața lui.

Marți seară, Smiley le-a povestit fanilor săi din mediul online cum a rămas fără telefon. Artistul a precizat că hoțul s-a folosit de „cel mai vechi truc din carte” pentru a-l lăsa fără telefonul mobil.

Smiley a rămas fără telefonul mobil

Smiley, pe numele său adevărat Andrei Maria, a dezvăluit că cineva i-a furat telefonul în timp ce el se afla cu un prieten la un restaurant. Se pare că hoțul a profitat de faptul că artistul era concentrat pe altceva pentru a-i sustrage smartphone-ul.

„Toată lumea m-a întrebat cum mi s-a furat. Să vă explic: foarte simplu. Cel mai vechi truc din carte. Eram la masă la un restaurant, ascultam o piesă la telefonul prietenului meu. Telefonul era în dreapta, lângă mine, pe masă. A venit un băiat cu o foaie să ne ceară ceva, n-am înțeles în ce limbă vorbea, eu eram atent la ce ascultam la telefon. Prietenul meu i-a zis „N-avem nevoie. Du-te!”, el și-a pus foaia pe telefonul meu și când a plecat, a plecat cu tot cu foaie și cu telefon”, a povestit cântărețul. într-un InstaStory.

Acesta și-a dat seama că a rămas fără telefon după ce a terminat de ascultat piesa pe care o pusese prietenul lui pe telefonul acestuia. Deși spune că a fugit după hoț, nu a reușit să îl mai găsescă.

„După ce am terminat de ascultat ce aveam de ascultat, adică o piesă frumoasă, m-am uitat după telefon și am zis ”Pfaaa, mi-a furat telefonul!”. Am fugit, m-am uitat să văd dacă-l mai văd. Nu l-am mai văzut, evident, s-a dus”, a spus Smiley.

Artistul a povestit că întreaga scenă s-a petrecut nu într-un oraș din România, ci la Berlin.

Artistul s-a confruntat cu probleme de sănătate: „Repaos vocal total”

Săptămâna trecută, Smiley s-a confrutat cu probleme de sănătate. Cântărețul a fost nevoit să facă o pauză vocală după ce a fost diagnosticat cu laringită acută.

Medicii i-au recomandat atunci repaos vocal total, precum și un tratament medicamentos.

„Laringită acută. Pe scurt: repaos vocal total, tratamente de tot felul, aerosoli timp de 7 zile cel puțin. Făra concerte, fără ședințe la studio, fără înregistrări. Îmi cer scuze față de cei cu care trebuia să mă întâlnesc sau în fața cărora trebuia să cânt. Vorba cântecului: „Ne vedem noi!” doar când… ne vom putea și auzi! Aveți grijă de voi!”, le-a transmis el atunci fanilor de pe Facebook, moment în care a postat și o imagine în care apare cu aparatul de aerosoli.

Sursă foto: Instagram