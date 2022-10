Simona Halep, criticată de presa din Serbia: Ne aducem aminte că l-a condamnat pe Djokovic

Simona Halep (31 ani) a fost criticată de presa din Serbia, după ce a fost testată pozitiv la un test anti-doping.

Sportiva a fost „certată” de publicația Telegraf, susținând că organizația lui Novak Djokivic, Asociația Jucătorilor de Tenis Profesioniști (PTPA) o susține, în timp ce ea l-a criticat pe tenismen din cauza vaccinului împotriva COVID-19.

PTPA, care a fost înființată de Djokovic și Vasek Pospisil, a anunțat că „se va asigura că Simona Halep, la fel ca oricare alt jucător, va avea parte de un recurs corect și complet”.

„Vom lupta pentru drepturile Simonei Halep și vom pleda pentru corectitudine și transparență pentru toți jucătorii”, a anunțat asociația în cadrul unui comunicat, preluat de Sport.ro.

În momentul în care PTPA și-a anunțat sprijinul pentru Simona Halep, jurnaliștii de la Telegraf și-au amintit de declarațiile făcute de sportivă în momentul în care Novak Djokovic nu a primit permisiunea de a intra pe teritoriul Australiei pentru a concura la turneul de Grad Slam de la Antipozi.

„Tenisul nu avea nevoie de așa ceva, din punctul meu de vedere. Nici nu am fost prea mult implicată, eram în timpul turneului și chiar nu îmi plac astfel de lucruri. Eu m-am vaccinat, așa că sunt pro această treabă și consider că, atunci când sunt reguli și specialiștii spun că așa trebuie să facem ca să ne protejăm, îi ascult”, spunea Simona Halep la începutul acestui an, fiind întrebată ce părere are despre cazul tenismenului sârb.

Presa sârbă o critică pe Simona Halep

Așadar, sârbii susțin acum că asociația lui Novak Djokovic o sprijină pe Simona Halep, deși ea l-a criticat.

„Genul ăsta de om este Novak: e gata să o susțină pe Halep, chiar dacă românca l-a criticat din cauza vaccinului”, a titrat Telegraf.

„Jucătoarea din România, imediat după tratamentul inuman la care a fost supus Djokovic în Australia, a avut o atitudine critică. Acum este vorba despre corectitudinea organizației conduse de Novak, dar ne aducem aminte de faptul că Halep l-a condamnat pe Djokovic pentru că nu voia să se vaccineze și rămânem cu un gust amar. Ea a susținut atunci interzicerea lui Novak la turneu”, au mai scris sârbii.

Halep, testată pozitiv la Roxadustat

Simona Halep a fost testată pozitiv la Roxadustat, o substanță care conține eritropoetină, un hormon încadrat ca agent simulant eritropoetic.

„Astăzi începe cel mai greu meci al vieții mele: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv la o substanță numită Roxadustat într-o cantitate extrem de mică, ceea ce a venit ca șocul vieții mele. În întreaga mea carieră ideea de a trișa nici nu mi-a trecut vreodată prin minte, pentru că este împotriva tuturor valorilor cu care am fost educată. În fața unei situații nedrepte, mă simt complet confuză și trădată”, a declarat Simona Halep.

„Voi lupta până la final să demonstrez că nu am luat niciodată cu știință vreo substanță interzisă și am credința că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieși la iveală”, a precizat sportiva.

Însă, președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, a anunțat că momentan nu intenționează să o suspende pe Halep.

