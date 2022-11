Simona Halep a fost acuzată oficial de dopaj, după ce în timpul turneului US Open a fost testată pozitiv la Roxadustat. Anunțul a fost făcut de Avocații Paul Ciucur și Dan Mihai, de la Sport Resolutions, agenția londoneză de soluționare a litigiilor din sport.

„Actul de acuzare de dopaj i-a fost adus la cunoştinţă lui Halep”, au afirmat avocaţii la TVR.

„Faza de investigaţie a luat sfârşit. De acum înainte, Simona Halep are la dispoziţie 20 de zile, fie să conteste actul de acuzare, fie să încheie, există şi această posibilitate, un acord de recunoaştere care i-ar reduce de la 4 ani, cât este sancţiunea standard, la 3 ani”, a explicat Paul Ciucur.

„Având în vedere că atât la proba A cât și la proba B, sportiva, și sportivii în general, nu doar ea, participă în mod direct: ei pun proba în aceste recipiente și, mai mult decât atât, au ocazia, dreptul și ocazia de a fi prezenți, personal sau prin reprezentant, la deschiderea probei B, așa cum a fost cazul nostru, o contra-expertiză, este o variantă cu șanse foarte mici de contestare”, a precizat avocatul.

Dan Mihai a dezvăluit ce condiții trebuie să ia în calcul Simona Halep dacă invocă „contaminarea probelor prelevate la controlul anti-doping”: „Trebuie văzut ce iregularități s-ar fi putut întâmpla și dacă aceste iregularități pot cauza un alt rezultat decât cel existent”.

De asemenea, Paul Ciurar a explicat că dacă sportiva se va apăra invocând contaminarea suplimentelor de efort, aceasta variantă „comportă două condiții: una, să-și fi păstrat un flacon deschis din care a ingerat substanța, suplimentul pe care pretinde a fi contaminat, doi, să mai aibă încă două flacoane identice, sigilate, din același lot”.

Simona Halep, testată pozitiv la Roxadustat

Simona Halep a anunțat în mediul online că a fost depistată pozitiv la un test anti-doping, cu substanța Roxadustat, la turneul US Open. Sportiva anunțase anterior că își încheie sezonul, ia acum spune că “începe meciul vieții ei”, susținând că este nevinovată.

Astăzi începe cel mai greu meci al vieții mele: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv la o substanță numită Roxadustat într-o cantitate extrem de mică, ceea ce a venit ca șocul vieții mele. În întreaga mea carieră ideea de a trișa nici nu mi-a trecut vreodată prin minte, pentru că este împotriva tuturor valorilor cu care am fost educată. În fața unei situații nedrepte, mă simt complet confuză și trădată”, spunea Simona Halep în rumă cu câteva săptămâni.

„Voi lupta până la final să demonstrez că nu am luat niciodată cu știință vreo substanță interzisă și am credința că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieși la iveală. Nu este despre titluri sau bani. Este despre onoare și o poveste de iubire pe care am avut-o cu tenisul în ultimii 25 de ani”, a precizat sportiva atunci.

Roxadustat, inutilă în tenis

Pe de altă parte, medicul olandez Babette Pluim a afirmat că substanța Roxadustat, la care a fost depistată pozitiv Simona Halep, este inutilă în tenis.

„Această substanță, Roxadustat, are un efect, în principal, pentru sportivii care trebuie să depună constant eforturi mari. La jucătorii de tenis, consumul maxim de oxigen e de 55 până la 60%. Pentru cicliști, aceasta e, uneori, de 90 până la 100 la sută. Jucătorii de tenis care stau o oră și jumătate pe teren nu beneficiază de efectele acestei substanțe interzise. În plus, alte substanțe, inclusiv EPO, sunt mai greu de detectat decât acest Roxadustat”, a afirmat medicul olandez citat de Eurosport.

