Simona Gherghe s-a testat pentru coronavirus: „Nu vreți să știți cum a fost”

Simona Gherghe, în vârstă de 42 de ani, a povestit că avea câteva din simptomele infecției cu coronavirus și a decis să-și facă testul pentru liniștea sa și a familiei sale. Imediat ce a primit rezultatul, fost prezentatoare de la Acces Direct a mărturisit că a luat o decizie radicală pentru a se proteja de acum înainte:

“Vineri, am avut o durere de cap foarte puternică și care a fost determinată de o discuție cu un om foarte apropiat de familia noastră, care m-a sunat joi și mi-a spus că nu poate veni la noi pentru că-i este foare rău. I-am spus să facă testul de coronavirus, i-am spus chiar că-i voi transfera eu banii pentru acesta. A refuzat. A spus că nu o pot obliga eu să facă testul. Așa este! I-am spus că nu e o joacă acest lucru, că trebuie să fim responsabili (…).

Așa că, după ce m-am simțit rău, având în vedere că virusul acesta are atât de multe simptome, iar durerea de cap este unul dintre acestea, m-am programat și m-am dus la o clinică privată și am făcut testul. A durat 30 de ore până am aflat rezultatul, nu vreți să știți cum a fost…a venit însă, e negativ.

Suntem bine toți, asta este tot ce contează acum. Familia noastră a decis, ca de-acum încolo, să purtăm mască atunci când ieșim din casă, indiferent dacă e vorba de ieșit în aer liber. Este decizia noastră.” – a mărturisit Simona Gherghe într-un live pe Instagram.

Sursă foto: Instagram

