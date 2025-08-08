  MENIU  
Home > Vedete > Simona Gherghe, apariție de senzație în costum de baie, la 47 de ani. Cum s-a fotografiat pe plajele din Grecia

Simona Gherghe, apariție de senzație în costum de baie, la 47 de ani. Cum s-a fotografiat pe plajele din Grecia

Simona Gherghe, apariție de senzație în costum de baie, la 47 de ani. Cum s-a fotografiat pe plajele din Grecia
Raluca Vițu
.

Simona Gherghe se bucură din plin de o vacanță binemeritată alături de familie, iar imaginile postate pe Instagram au atras imediat atenția fanilor. Prezentatoarea TV a ales să se relaxeze pe insula Paros din Grecia, unde a fost surprinsă într-un costum de baie verde, care i-a pus în valoare silueta și naturalețea. La 47 de ani, vedeta arată impecabil și nu ezită să împărtășească momentele frumoase cu comunitatea sa online.

Vacanță în inima Cicladelor: „Paros e o insulă albă, uscată, cu ape limpezi și orașe pitorești”

Simona Gherghe a publicat recent pe rețelele de socializare o fotografie din vacanța petrecută pe insula Paros, Grecia, în care apare într-un costum de baie verde, cu un design simplu și elegant. Apariția sa a fost apreciată de fani pentru naturalețea și discreția cu care a ales să se prezinte.

Simona a povestit cu entuziasm despre destinația aleasă, descriind insula Paros ca fiind „jumătate liniștită, jumătate furioasă”, cu vânturi perfecte pentru surferi și copii, dar și cu peisaje care i-au cucerit inima. „Frumoasă, uscată, albă, cu ape limpezi și plaje frumoase, orașele pitorești și autentice. Dar tare aglomerată în lunile de vară”, a scris ea pe Instagram. Vedeta a mărturisit că a plecat cu regretul că nu a reușit să viziteze și Antiparos, sora mai mică a insulei, dar speră să revină.

Simona Gherghe la „Mireasa” (2)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 16)

Vezi în GALERIA FOTO cum arată Simona Gherghe în costum de baie la 47 de ani.

„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
Recomandarea zilei

Cum se menține în formă Simona Gherghe

La 47 de ani, Simona Gherghe continuă să atragă atenția publicului nu doar prin profesionalismul său în televiziune, ci și prin aspectul fizic impecabil. Prezentatoarea de televiziune a vorbit recent despre rutina sa de îngrijire, stilul de viață și motivele pentru care refuză să folosească filtre sau Photoshop în imaginile postate pe rețelele sociale.

Într-un interviu acordat presei, Gherghe a explicat că preferă să se prezinte publicului așa cum este, fără artificii vizuale. „Multă vreme îmi tot căutam defecte și găseam o grămadă. Înțelepciunea vine cu vârsta. Nu folosesc Photoshop, nici filtre, pentru că simt că aș minți comunitatea mea. Oamenii mă văd zilnic la televizor și știu cum arăt”, a declarat vedeta, pentru viva.ro.

Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Momentul care a făcut-o pe Simona Gherghe să evite să-i ducă pe copiii ei la mall: „Mi-am dat seama că nu e ok”

Citeşte şi: Vedete urmărite de hackeri. Cum au rămas Simona Gherghe, Maria Buză sau Andi Vasluianu fără conturile de Facebook și Instagram

Citeşte şi: Simona Gherghe, mesaj dur pentru Ministrul Sănătății după ce o femeie a născut pe trotuar, în Urziceni: „Țara are nevoie de medici”

Citeşte şi: Secrete din Antena 1, dezvăluite. Mara Bănică susține că primea mai mulți bani decât Mirela Vaida. Ce a făcut public despre Simona Gherghe

Sport și disciplină, în ciuda unui program aglomerat

Deși recunoaște că timpul liber este limitat, Simona Gherghe încearcă să includă mișcarea fizică în rutina sa. „Merg la sală. Acum nu am mai mers de două luni, că a fost vacanță, dar mă duc. Dorm puțin, mănânc când pot, pentru că în continuare: ‘mama, vreau aia, mama vreau aia’ și mai mult alerg prin casă și strâng după ei”, a spus ea, referindu-se la cei doi copii ai săi.

Ten fără imperfecțiuni: „Nu fac exces de produse”

Prezentatoarea susține că are un ten bun, fără probleme majore, și că nu exagerează cu produsele cosmetice. „Mă machiez zilnic pentru că jobul de televiziune o impune, dar în viața de zi cu zi folosesc cel mult un anticearcăn, fond de ten și un blush”, a precizat Gherghe.

Alimentație fără excese și moștenirea genetică

În ceea ce privește alimentația, vedeta spune că preferă preparatele rapide și ușor de gătit. „Le fac ceva ce pot să gestionez în jumătate de oră. Sunt și copii nepretențioși. Dacă într-o seară nu am nimic gătit, le fac niște sandvișuri și mănâncă”, a declarat ea.

Simona Gherghe a menționat și faptul că are o moștenire genetică favorabilă. „Și ai mei arată bine la vârsta lor, sunt în forță, sunt ce trebuie”, a spus prezentatoarea, adăugând că nu este o mare amatoare de dulciuri, preferând gustările sărate.

Foto – Instagram / Facebook

Cele mai vândute colecții!
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Jennifer Lopez, împiedicată să intre într-un magazin Chanel din Istanbul. Cum a făcut față situației jenante
Jennifer Lopez, împiedicată să intre într-un magazin Chanel din Istanbul. Cum a făcut față situației jenante
Fanatik
Au furat un card, au cumpărat un bilet la loto cu el și au câștigat marele premiu. Ce a decis păgubitul i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Au furat un card, au cumpărat un bilet la loto cu el și au câștigat marele premiu. Ce a decis păgubitul i-a lăsat pe toți fără cuvinte
GSP.ro
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
Click.ro
Gheorghe Turda, picanterii de la chefurile lui Ion Iliescu: „Îi plăceau piesele mai lente.” Care fost președinte nu chefuia însă cu artiștii? „Era distant”
Gheorghe Turda, picanterii de la chefurile lui Ion Iliescu: „Îi plăceau piesele mai lente.” Care fost președinte nu chefuia însă cu artiștii? „Era distant”
TV Mania
Apar rar imagini cu ea! Cum arată astăzi Camelia Constantinescu, fosta iubită a lui Ștefan Bănică și mama primului său fiu
Apar rar imagini cu ea! Cum arată astăzi Camelia Constantinescu, fosta iubită a lui Ștefan Bănică și mama primului său fiu
Citește și...
Cum arată contractul prin care Ion Iliescu a pus mâna pe apartamentul din Primăverii. A forțat legea și a rămas cu casa
Regele Charles, mesaj emoționant către britanici în plină luptă cu cancerul. Anunțul pe care îl va face națiunii
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Robert Vișan a murit la 48 de ani. Cutremur în România
Alessia Năstase, fiica lui Ilie Năstase, și-a pus implanturi mamare, la 22 de ani. Cum a reacționat mama tinerei, Amalia Năstase
Jennifer Lopez, refuzată la intrarea într-un magazin Chanel din Istanbul. Reacția surprinzătoare a artistei
Cine este Moldo, noul concurent „Casa Iubirii”. Detalii despre Robert Iulian Moldoveanu
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Cristina, apel DISPERAT, după conflictul cu chef Florin Dumitrescu: Eu și fetele suntem într-o situație gravă. Am nevoie de ajutorul vostru

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Alessia Năstase, fiica lui Ilie Năstase, și-a pus implanturi mamare, la 22 de ani. Cum a reacționat mama tinerei, Amalia Năstase
Alessia Năstase, fiica lui Ilie Năstase, și-a pus implanturi mamare, la 22 de ani. Cum a reacționat mama tinerei, Amalia Năstase
Jennifer Lopez, refuzată la intrarea într-un magazin Chanel din Istanbul. Reacția surprinzătoare a artistei
Jennifer Lopez, refuzată la intrarea într-un magazin Chanel din Istanbul. Reacția surprinzătoare a artistei
Proiecte speciale
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Imaginea momentului! Viorica Dăncilă, de mână cu soțul Cristinel, la înmormântarea lui Ion Iliescu. Impecabili, eleganți, tandri. Detaliul care a atras imediat atenția
Imaginea momentului! Viorica Dăncilă, de mână cu soțul Cristinel, la înmormântarea lui Ion Iliescu. Impecabili, eleganți, tandri. Detaliul care a atras imediat atenția
Poftiți în vila din Spania a lui Cătălin Măruță! “Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru. Și e bine”. Superb e puțin spus. Turul vilei cu Andra, Cătălin, Eva și David
Poftiți în vila din Spania a lui Cătălin Măruță! “Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru. Și e bine”. Superb e puțin spus. Turul vilei cu Andra, Cătălin, Eva și David
Elle
Jurații Chefi la cuțite vor găti la Festivalul Summer Well 2025. Ce surprize culinare au pregătit cei patru chefi pentru această ocazie
Jurații Chefi la cuțite vor găti la Festivalul Summer Well 2025. Ce surprize culinare au pregătit cei patru chefi pentru această ocazie
Tily Niculae, declarații neașteptate despre căsnicia cu soțul ei. Actrița și-a pus fanii pe gânduri. Ce se întâmplă între cei doi: „S-au schimbat niște lucruri...”
Tily Niculae, declarații neașteptate despre căsnicia cu soțul ei. Actrița și-a pus fanii pe gânduri. Ce se întâmplă între cei doi: „S-au schimbat niște lucruri...”
Momente cumplite pentru celebra cântăreață! Fostul ei soț, cu care are doi copii, a murit la doar 48 de ani, după ce a pierdut lupta cu cancerul
Momente cumplite pentru celebra cântăreață! Fostul ei soț, cu care are doi copii, a murit la doar 48 de ani, după ce a pierdut lupta cu cancerul
DailyBusiness.ro
Tot mai mulți români aleg să meargă în croaziere. Cât costă un sejur pe un vas de lux pentru o familie cu copii
Tot mai mulți români aleg să meargă în croaziere. Cât costă un sejur pe un vas de lux pentru o familie cu copii
ANAF începe controalele la sânge. PFA-urile și SRL-urile cu cheltuieli „pe firmă”, fără scăpare
ANAF începe controalele la sânge. PFA-urile și SRL-urile cu cheltuieli „pe firmă”, fără scăpare
A1.ro
Cum se înțelege Ștefania, iubita lui Andrei Ștefănescu, cu fiul acestuia. Ce a povestit artistul: „Nu am forțat-o să îl cunoască”
Cum se înțelege Ștefania, iubita lui Andrei Ștefănescu, cu fiul acestuia. Ce a povestit artistul: „Nu am forțat-o să îl cunoască”
Zodii care dau lovitura pe plan financiar în august. Atrag banii ca un magnet
Zodii care dau lovitura pe plan financiar în august. Atrag banii ca un magnet
Cine este Moldo, noul concurent „Casa Iubirii”. Detalii despre Robert Iulian Moldoveanu
Cine este Moldo, noul concurent „Casa Iubirii”. Detalii despre Robert Iulian Moldoveanu
Trupa Vama Veche a anunțat că nu va mai cântă la Untold 2025. Mesajul apărut pe Instagramul lui Tudor Chirilă, solistul trupei: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri”
Trupa Vama Veche a anunțat că nu va mai cântă la Untold 2025. Mesajul apărut pe Instagramul lui Tudor Chirilă, solistul trupei: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri”
Cu ce problemă s-au confruntat Irina Fodor și concurenții „Asia Express” 2025. Dezvăluirea făcută de prezentatoare: „Nici nu știu cum au rezistat psihic”
Cu ce problemă s-au confruntat Irina Fodor și concurenții „Asia Express” 2025. Dezvăluirea făcută de prezentatoare: „Nici nu știu cum au rezistat psihic”
Observator News
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
Libertatea pentru Femei
A ajuns iar ținta ironiilor! Gafa Vioricăi Dăncilă la funeraliile lui Ion Iliescu. Ce „perlă” a scos. Fostul premier, apariție impecabilă, dar emoțiile au învins-o
A ajuns iar ținta ironiilor! Gafa Vioricăi Dăncilă la funeraliile lui Ion Iliescu. Ce „perlă” a scos. Fostul premier, apariție impecabilă, dar emoțiile au învins-o
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
A devenit mamă la 56 de ani și a ales să plece din țară alături de femeia iubită, doar ca să-și crească fiica în liniște. Astăzi are 70 de ani. Îți mai amintești de ea? Ce transformare!
A devenit mamă la 56 de ani și a ales să plece din țară alături de femeia iubită, doar ca să-și crească fiica în liniște. Astăzi are 70 de ani. Îți mai amintești de ea? Ce transformare!
Ion Iliescu, omul. Pasiuni, sport, călătorii. Lucruri mai puțin știute despre fostul președinte
Ion Iliescu, omul. Pasiuni, sport, călătorii. Lucruri mai puțin știute despre fostul președinte
Viva.ro
Cristela Georgescu, de nerecunoscut! Și-a făcut o intervenție estetică nereușită și este complet schimbată: ”Habar nu avea ce face...”. Cum arată în acest moment soția lui Călin Georgescu
Cristela Georgescu, de nerecunoscut! Și-a făcut o intervenție estetică nereușită și este complet schimbată: ”Habar nu avea ce face...”. Cum arată în acest moment soția lui Călin Georgescu
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Nu au putut avea copiii, după ce Nina Iliescu a pierdut trei sarcini, însă și-au alinat această durere cu fiul de suflet al lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre moștenitorul neoficial al fostului președinte
Nu au putut avea copiii, după ce Nina Iliescu a pierdut trei sarcini, însă și-au alinat această durere cu fiul de suflet al lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre moștenitorul neoficial al fostului președinte
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  &quot;Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  &quot;Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Cine a fost femeia din lumea bună a Capitalei de care Ion Iliescu ar fi fost îndrăgostit la culme în timpul mariajului cu Nina Iliescu
Cine a fost femeia din lumea bună a Capitalei de care Ion Iliescu ar fi fost îndrăgostit la culme în timpul mariajului cu Nina Iliescu
Schimbare la show-ul &quot;Mireasa&quot;. Emisiunea va avea o nouă prezentatoare
Schimbare la show-ul &quot;Mireasa&quot;. Emisiunea va avea o nouă prezentatoare
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Efecte secundare ale ceaiului verde: cine ar trebui să evite consumul acestui ceai popular
Efecte secundare ale ceaiului verde: cine ar trebui să evite consumul acestui ceai popular
ALERTĂ! Mii de turiști au rămas blocați în porturile din Grecia
ALERTĂ! Mii de turiști au rămas blocați în porturile din Grecia
Avem sau nu voie să îngrijim, în locuri publice, pisicile fără stăpân?
Avem sau nu voie să îngrijim, în locuri publice, pisicile fără stăpân?
„Marea Moldovei”, o nouă plajă din țară tot mai vizitată de turiști
„Marea Moldovei”, o nouă plajă din țară tot mai vizitată de turiști
TV Mania
Apar rar imagini cu ea! Cum arată astăzi Camelia Constantinescu, fosta iubită a lui Ștefan Bănică și mama primului său fiu
Apar rar imagini cu ea! Cum arată astăzi Camelia Constantinescu, fosta iubită a lui Ștefan Bănică și mama primului său fiu
Imagini rare din paradisul familiei Măruță! E locul lor de suflet din Marbella, iar cadrele sunt de poveste! Mai mult decât o casă de vacanță, e acasă pentru ei
Imagini rare din paradisul familiei Măruță! E locul lor de suflet din Marbella, iar cadrele sunt de poveste! Mai mult decât o casă de vacanță, e acasă pentru ei
Imagini rare! În ce vilă de lux locuiește acum Simona Halep. A plătit o sumă colosală
Imagini rare! În ce vilă de lux locuiește acum Simona Halep. A plătit o sumă colosală
Ce nu ai văzut la TV! Ispita Mihaela Mincu, despre regulile stricte de la Insula Iubirii „Eram ca la Big Brother. Nu puteam...
Ce nu ai văzut la TV! Ispita Mihaela Mincu, despre regulile stricte de la Insula Iubirii „Eram ca la Big Brother. Nu puteam...
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: &quot;Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă&quot;
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: &quot;Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă&quot;
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton