Simona Gherghe, apariție de senzație în costum de baie, la 47 de ani. Cum s-a fotografiat pe plajele din Grecia

Simona Gherghe se bucură din plin de o vacanță binemeritată alături de familie, iar imaginile postate pe Instagram au atras imediat atenția fanilor. Prezentatoarea TV a ales să se relaxeze pe insula Paros din Grecia, unde a fost surprinsă într-un costum de baie verde, care i-a pus în valoare silueta și naturalețea. La 47 de ani, vedeta arată impecabil și nu ezită să împărtășească momentele frumoase cu comunitatea sa online.

Vacanță în inima Cicladelor: „Paros e o insulă albă, uscată, cu ape limpezi și orașe pitorești”

Simona Gherghe a publicat recent pe rețelele de socializare o fotografie din vacanța petrecută pe insula Paros, Grecia, în care apare într-un costum de baie verde, cu un design simplu și elegant. Apariția sa a fost apreciată de fani pentru naturalețea și discreția cu care a ales să se prezinte.

Simona a povestit cu entuziasm despre destinația aleasă, descriind insula Paros ca fiind „jumătate liniștită, jumătate furioasă”, cu vânturi perfecte pentru surferi și copii, dar și cu peisaje care i-au cucerit inima. „Frumoasă, uscată, albă, cu ape limpezi și plaje frumoase, orașele pitorești și autentice. Dar tare aglomerată în lunile de vară”, a scris ea pe Instagram. Vedeta a mărturisit că a plecat cu regretul că nu a reușit să viziteze și Antiparos, sora mai mică a insulei, dar speră să revină.

Cum se menține în formă Simona Gherghe

La 47 de ani, Simona Gherghe continuă să atragă atenția publicului nu doar prin profesionalismul său în televiziune, ci și prin aspectul fizic impecabil. Prezentatoarea de televiziune a vorbit recent despre rutina sa de îngrijire, stilul de viață și motivele pentru care refuză să folosească filtre sau Photoshop în imaginile postate pe rețelele sociale.

Într-un interviu acordat presei, Gherghe a explicat că preferă să se prezinte publicului așa cum este, fără artificii vizuale. „Multă vreme îmi tot căutam defecte și găseam o grămadă. Înțelepciunea vine cu vârsta. Nu folosesc Photoshop, nici filtre, pentru că simt că aș minți comunitatea mea. Oamenii mă văd zilnic la televizor și știu cum arăt”, a declarat vedeta, pentru viva.ro.

Sport și disciplină, în ciuda unui program aglomerat

Deși recunoaște că timpul liber este limitat, Simona Gherghe încearcă să includă mișcarea fizică în rutina sa. „Merg la sală. Acum nu am mai mers de două luni, că a fost vacanță, dar mă duc. Dorm puțin, mănânc când pot, pentru că în continuare: ‘mama, vreau aia, mama vreau aia’ și mai mult alerg prin casă și strâng după ei”, a spus ea, referindu-se la cei doi copii ai săi.

Ten fără imperfecțiuni: „Nu fac exces de produse”

Prezentatoarea susține că are un ten bun, fără probleme majore, și că nu exagerează cu produsele cosmetice. „Mă machiez zilnic pentru că jobul de televiziune o impune, dar în viața de zi cu zi folosesc cel mult un anticearcăn, fond de ten și un blush”, a precizat Gherghe.

Alimentație fără excese și moștenirea genetică

În ceea ce privește alimentația, vedeta spune că preferă preparatele rapide și ușor de gătit. „Le fac ceva ce pot să gestionez în jumătate de oră. Sunt și copii nepretențioși. Dacă într-o seară nu am nimic gătit, le fac niște sandvișuri și mănâncă”, a declarat ea.

Simona Gherghe a menționat și faptul că are o moștenire genetică favorabilă. „Și ai mei arată bine la vârsta lor, sunt în forță, sunt ce trebuie”, a spus prezentatoarea, adăugând că nu este o mare amatoare de dulciuri, preferând gustările sărate.

