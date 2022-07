Carmen Tănase (61 de ani) a dezvăluit ce salariu are. Actrița a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București, debutând pe scena teatrului în 1982. Între anii 1984 și 1990, a fost repartizată la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, ulterior angajându-se la Teatrul Odeon din București.

Carmen a câștigat notorietate în anii 2000, datorită rolurilor din telenovelele și serialele: „Lacrimi de iubire” (2005-2006); Iubire ca-n filme (2006-2007); Inimă de țigan (2007-2008); Regina (2008-2009); State de România (2009-2010); Moștenirea (2010-2011); Pariu cu viața (2011-2013) și Fructul oprit (2018).

„Până la urmă, supraviețuiești cu salariul. La categoria mea, de exemplu, e 1.300 de euro, cam așa. Supraviețuiești, nu-i nicio problemă. Bă, dar nu vreau să supraviețuiesc, eu vreau să trăiesc, să viețuiesc”, a declarat Carmen Tănase în podcastul găzduit de Lucian Viziru.

„Da, am avut perioade (n.red.: dificile din punct de vedere financiar). Absolut. N-am câștigat mai bine decât atunci când am făcut televiziune. Din teatru nu! Acum, sigur, de câțiva ani de zile s-a dezvoltat teatrul privat și acolo e cu totul altceva, dar și acolo e în funcție de notorietate, nu toată lumea e plătită la fel. Dar acum dacă ne-au tăiat prăjitura și la spectacolele private, că nu trăiești din salariile de la stat, hai pe bune! Orice om are dreptul, că e faimos, că nu e faimos, are dreptul să trăiască. Punct!”, a completat.