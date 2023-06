Viviana Sposub și-a luat un nou apartament. Locuința iubitei lui George Burcea are doar dormitoare, nu și living / Foto

Viviana Sposub a anunțat în mediul online că și-a luat un nou apartament. Iubita lui George Burcea a postat pe rețeaua de socializare TikTok un clip video cu turul noii locuințe.

Casa, amenajată în stil modern, cât mai simplist, are două dormitoare, o baie și o bucătărie. Viviana Sposub a explicat că apartamentul nu are living, dar acest aspect nu o deranjează.

„Mă bucur că am foarte multe spații de depozitare”

“M-am mutat într-un nou apartament și facem turul! În bucătărie este cu roz și cu mov, exact așa cum este în tot apartamentul. Holul, cu această balerină superbă (n.r. – o pictură). Primul dormitor care este mov. Iubesc să am plante în casă pentru că aduc prosperitate. Și abia aștept să am grijă de noii mei prieteni. Acesta este al doilea dormitor. Apartamentul nu dispune de living, dar pe mine, sincer, nu mă deranjează. Mă bucur că am foarte multe spații de depozitare.” – a spus Viviana în timpul prezentării casei.

Primele întrebări ale fanilor la vederea postării au fost legate de felul în care a prezentat noua locuință și de ce s-a referit doar la ea când a vorbit despre mutare. Evident, internauții au vrut să știe și ce părere are iubitul ei, George Burcea, despre noua casă. De asemenea, fanii au fost uimiți și de decizia de a lua un apartament fără living.

“M-am mutat sau ne-am mutat. Te-ai mutat singură?”

“Săracul George, leșină de la atâta roz. El ce părere are???”

“În America?”

“Fără living? Doar dormitoare? Păi și unde stați? Doar în dormitor?”

“Pe musafiri unde îi bagi? În dormitor sau în baie?”

“Dar de ce vorbești la singular?” – au fost câteva dintre mesajele internauților.

„Suntem de nedespărțit”

Viviana Sposub și fostul soț al Andreei Bălan, George Burcea, sunt împreună de mai bine de doi ani. Ei s-au întâlnit pe platourile de filmare ale unei emisiuni la Pro TV, iar după finalul show-ului, s-au mutat împreună. Între ei este o diferență de vârstă de 9 ani.

“Prima dată când ne-am întâlnit a fost pe platourile de filmare de la “Ferma” și de atunci suntem de nedespărțit. Întâmplarea face că da, suntem din același oraș, am frecventat aceleași locuri, doar că între noi există și diferența de vârstă, aveam alte cercuri de prieteni. Tu când veneai la cluburi pe lângă blocul meu, eu eram mică, mă jucam în nisip”, a povestit, în exclusivitate pentru Unica.ro, Viviana Sposub.

Ea a mai mărturisit că, la fel cazul oricărui cuplu, și între ei mai există uneori momente tensionate.

“Se întâmplă să ne mai ciondănim, pentru că suntem oameni. Eu mă aprind mai repede, mă supăr destul de repede, dar după aceea îmi trece și vreau să dau timpul înapoi: “Hai, iubire, că nu a fost așa!” Și de acum se supără el. Dar reușim întotdeauna să ajungem la un numitor comun și nu cred că stăm prea mult timp supărați, că stăm și în aceeași casă și ar fi culmea să stăm supărați, adică avem lucruri de făcut”, a adăugat Viviana Sposub.

