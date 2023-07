Vica Blochina, poză nud, în vacanță, la câteva săptămâni după intervenția la stomac. „Oglindă, oglinjoară…”

Vica Blochina și-a uimit fanii cu cea mai recentă postare de pe Instagram. Fosta concurentă de la “Survivor România”, în vârstă de 47 de ani, se află în perioada aceasta în vacanță, într-un resort ultra all-inclusiv din Turcia, unde va sta timp de o săptămână.

Pentru că este activă pe rețelele de socializare și când se află în concediu, fosta amantă a lui Victor Pițurcă a publicat în mediul online diverse fotografii din locul în care se află. Printre acestea, se numără și două poze făcute în oglindă cu ea nud, complet dezbrăcată. Blochina nu și-a fotografiat corpul în totalitate, ci doar o parte din braț, o parte din posterior și picioarele.

„Eu nu pot merge la distracție, nu pot nici să mănânc!”

“Oglindă, oglinjoară…” – a scris ea în dreptul imaginilor care au adunat rapid peste 3.400 de aprecieri din partea internauților.

Vezi în GALERIA FOTO imaginile cu Vica Blochina nud, în oglindă.

Aceasta este prima vacanță a Vicăi, după intervenția de micșorare a stomacului, survenită acum câteva săptămâni. Operația este motivul pentru care Blochina a ales un resort liniștit pentru concediu, deoarece trebuie să se odihnească.

„După foarte mulți ani am ales să merg în Turcia la un resort, eu nu sunt adepta resorturilor, că aici de obicei e mai mult pentru copii, dar acum sunt într-o locație pe care foarte multă lume a lăudat-o, aici găsești absolut tot ce ai nevoie. Pentru că eu mi-am făcut o operație la stomac, eu nu pot merge la distracție, nu pot nici să mănânc, nici să beau, și am zis să fac ceva pe liniște, am ales un resort foarte mișto în Turcia, am all-inclusive, pot să ciugulesc când vreau eu, prefer să mănânc foarte puțin, dar mai des.

Sunt condiții foarte, foarte bune aici, am ales Turcia cea mai convenabilă variantă pentru acest an. Sigur dacă mergeam în altă parte mai pe distracție îmi era greu și sigur greșeam din punct de vedere alimentar. Stau o săptămână în vacanță”, a spus Vica Blochina pentru Spynews.ro.

La numai o săptămână după operație, Vica Blochina a reușit să scape de șase kilograme.

„M-am cântărit doar prima săptămână după operație și aveam – 6 kilograme. Nu este o operație grea, deci recomand oricui, deoarece nu doare absolut deloc, nu ai semne, pentru că se lucrează prin buric, nu te doare. Este frustrant în prima săptămână, pentru că trebuie să stai doar pe lichide. După această intervenție înveți să mănânci de la 0. (…). Acum sunt foarte bine! Când am vorbit cu doctorul zici că mi s-a schimbat viața! Pentru mine a contat foarte mult să slăbesc și să fiu fericită” – a precizat ea, pentru Antena Stars.

Foto – Instagram