Silviu Prigoană a spus adevărul despre căsnicia cu Adriana Bahmuțeanu în ultimul interviu. „Pleca luni și se întorcea vineri. Dormeam acolo la birou”

Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu au format unul dintre cele mai controversate și mediatizate cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi au fost căsătoriți și au divorțat de cinci ori și au doi băieți împreună, dar din tot timpul în care au fost oficial împreună, ei erau mai mult separați.

Silviu Prigoană, dezvăluiri fără predea despre relația cu Adriana Bahmuțeanu

Silviu Prigoană , care s-a stins din viață marți, 12 noiembrie 2024, a mărturisit în ultimul interviu de dinainteța morții, în podcastul lui Bursucu, cum a fost, de fapt, relația lui cu Adriana Bahmuțeanu (50 de ani). Fostul afacerist și politician a spus că din cauza programului încărcat pe care amândoi îl aveau, din cei 10 ani cât au format un cuplu, doar doi au fost fizic împreună..

„Noi, în 10 ani cât am fost împreună, nu știu dacă am stat doi ani împreună. Mai mult eram despărțiți. Și meseriile noastre erau de așa natură. Ea, de exemplu, când era cu Etno, pleca luni și se întorcea vineri. Pleca cu caravana în țară luni de zile. Eu mă trezeam la 5, plecam. Când am făcut Realitatea, au fost trei luni de zile în care eu n-am ajuns acasă. Dormeam acolo, la birou, aveam o saltea, un duș și un dressing.

Îmi schimbam hainele, îmi făceam duș și o luam de la capăt dimineața. Aveam o saltea pe care o puneam pe birou, pe birou dormeam. Era un birou mare și o saltea o puneam pe birou„, a povestit fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu în podcastul lui Bursucu.

Citeşte şi: Adriana Bahmuțeanu, șocată de discuția avută cu fiul cel mic, după moartea lui Silviu Prigoană. „Mi-a spus că nu vrea să mă vadă! Mă doare sufletul!”

Citeşte şi: Adriana Bahmuțeanu nu a fost chemată la înmormântarea lui Silviu Prigoană. „Nu-mi vine să cred. Sunt în stare de șoc!”

Citeşte şi: Adriana Bahmuțeanu, schimb de replici cu Mihaela, după moartea lui Silviu Prigoană. „Mi-a spus că are ea grijă de copiii mei.” Cum a reacționat jurnalista

Citeşte şi: Relaţia dintre Silviu Prigoană şi Adriana Bahmuţeanu, o telenovelă cu cinci căsătorii şi tot atâtea divorţuri: „Ne-am bătut cu pliciurile de muşte”

Adriana Bahmuțeanu: „Avea un magnetism extraordinar. Nu că mă îndrăgostisem, eram în limbă!”

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană s-au căsătorit și au divorțat de cinci ori, între 2003 și 2015. A doua căsătorie a avut loc în ianuarie 2004, dar în mai același an s-au despărțit. Următoarele episoade de împăcări și despărțiri au avut loc în 2005, 2009 și 2013, iar căsniciile lor se încheiau mereu cu scandal. Până în 2015, relația lor era deja o rutină de împăcări și despărțiri, scandaluri și reconcilieri. Prigoană a explicat în cadrul unui alt podcast, acum ceva timp, că el iniția cererile de divorț pentru că ea era mai mereu plecată.

„În perioada respectivă, eu lucram 20 de ore pe zi. Eram foarte puțin în familie. Noi nu am avut niciun fel de discuții de gelozie sau de iubire, niciodată. Ea a plecat de acasă, iar eu am introdus divorț pentru părăsire de domiciliu”, a declarat afaceristul, în podcastul lui Vlad Grigoroi.

În urmă cu câțiva ani, Adriana Bahmțeanu declara că se reîntorcea la Silviu Prigoană pentru că o atrăgea cu „magnetismul lui extraordinar”. Dar și Prigoană își dorea să se reîmpace cu ea.



„Avea un magnetism extraordinar. Nu că mă îndrăgostisem, eram în limbă. Mi-a fost greu să scap de magnetismul lui, de-asta m-am și întors de atâtea ori pentru că era ca o vrajă, nu puteam să scap. Sufeream enorm când ne despărțeam, plângeam, nu-mi reveneam luni de zile.

Era foarte insistent cu aceste împăcări. La un moment dat, m-a sunat o vecină și mi-a zis: ‘Doamnă, este un domn care doarme la dumneavoastră pe prag, dar nu este cerșetor, este îmbrăcat la costum și doarme pe un diplomat’. Era foarte insistent. A dormit o săptămână la mama cu câinele pe canapea” – a recunoscut jurnalista.

Foto – Facebook / capturi video

Urmărește-ne pe Google News