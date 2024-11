Adriana Bahmuțeanu, șocată de discuția avută cu fiul cel mic, după moartea lui Silviu Prigoană. „Mi-a spus că nu vrea să mă vadă! Mă doare sufletul!”

Adriana Bahmuțeanu (50 de ani) trece printr-o perioadă extrem de delicată după moartea lui Silviu Prigoană. Fosta soție a regretatului afacerist are mari dificultăți în a lua legătura cu băieții ei, Eduard și Maximus.

Adriana Bahmuțeanu, discuție halucinantă cu fiul cel mic

La câteva ore după aflara veștii decesului lui Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu a mers la vila afaceristului pentru a-și vedea copiii și a fi alături de ei. Jurnalista nu a fost lăsată să intre și a chemat Poliția și Protecția Copilului.

„Eu nu știu cu cine sunt, nu pot să intru pe proprietate, am sunat la DGASPC, DGASPC-ul m-a îndrumat să sun la dumneavoastră (n.r. la Poliție) să trimiteți un echipaj. L-am sunat și pe fratele lor cel mare dar nu îmi răspunde la telefon. (…) Am luat legătura cu ei la telefon dar îmi vorbesc foarte ciudat, îmi închid telefonul. Minorii sunt în locuință, dar nu știu cu cine sunt în casă”, le-a spus Adriana Bahmuțeanu polițiștilor.

Nu se auzea nimic în casă, eu nu știu cu cine sunt, o singură dată am auzit-o pe menajeră că a strigat la mine că nu am ce să caut aici în poartă. Mi se pare foarte aiurea. Sunt mama lor, sunt îngrijorată, nu știu ce fac. Sunt în stare de șoc copiii, astăzi a murit tatăl lor, eu nu am acces la ei. (…) Este cineva cu ei în casă, un adult care îi învață să nu iasă din casă” – a declarat jurnalista miercuri.

Ulterior, Bahmuțeanu a mai încercat să ia legătura cu Maximus (16 ani) și Eduard (14 ani), însă doar fiul cel mic i-a răspuns, iar conversația dintre ei a fost complet neașteptată. Jurnașista susține că băiatul i-a spus că nu vrea să o vadă pentru că este „o mamă rea” care vrea să îi ducă, pe el și pe fratele lui, la centrul de plasament.

”Edi mi-a zis să îl las în pace, că nu vrea să mă vadă. Mi-a zis că sunt contaminată, că am viruși și bacterii și că nu vrea să mă atingă, să mă vadă. Mi-a mai spus că sunt o mamă rea și că vreau să îi duc la centrul de plasament. Frații lor mai mari m-au zugrăvit în niște culori îngrozitoare. Mă doare sufletul. Nu mă lasă să intru în casă să-mi mângâi copiii, să îi iau în brațe, să îl plângem și noi pe tatăl lor că a murit. Nu trebuia să se ajungă aici”, a spus, pentru cancan.ro, Adriana Bahmuțeanu.

Adriana Bahmuțeanu spune că băieții fostului soț nu o lasă să-și vadă copiii

Jurnalista s-a plâns și în mediul online că nu are acces la băieții ei, rugându-i pe frații cei mari, Honorius și Silvius, să îi permită să fiealături de el în astfel de momente dureroase.

„Fac un apel public către frații mai mari să înțeleagă importanta momentului și sa îmi permită accesul la propriii copii, să îi țin în brațe în casa in care am locuit și eu acum mai bine de zece ani alături de tatal lor decedat Silviu Prigoana !!! Haideți că împreună, cu respect pentru memoria lui Silviu, să depășim momentele tensionate și sa ne jelim pierderea!!!



Fiii mei sunt afectați de vestea șocantă a dispariției tatălui lor iar pentru mine ca mamă este important în aceste momente să fiu alături de ei! Dumnezeu să il ierte pe Silviu Prigoana pe care îl rog, de acolo din ceruri de unde este, să le trimită dramul de înțelepciune lui Honorius și Silvius și să înțeleagă ca momentele grele necesită decenta și respect reciproc!!!” – a transmis fosta soție a lui Silviu Prigoană pe Facebook.

