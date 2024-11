Adriana Bahmuțeanu a chemat Poliția și Protecția Copilului la casa lui Silviu Prigoană, după moartea acestuia. Ce a pățit jurnalista când a mers să-și vadă copiii

Adriana Bahmțeanu (50 de ani) a mers la casa unde locuia Silviu Prigoană cu copiii lor, Maximus (16 ani) și Eduard (14 ani), după aflarea veștii că a murit. Jurnalista a stat câteva minute bune în fața vilei tatălui copiilor ei, unde erau deja aprinse lumânări de familie și apropriați, vorbind la telefon.

Adriana Bahmuțeanu a mers la Prigoană acasă după anunțul decesului

Silviu Prigoană a murit marți, 12 noiembrie 2024, într-un restaurant din Brașov. Fostul afacerist și politician avea 60 de ani. Adriana Bahmuțeanu a fost la vila unde acesta locuia cu soția sa, Mihaela, și cu cei doi copii pe care jurnalista îi are din timpul căsniciei cu afaceristul, Maximus și Eduard. Potrivit cancan.ro, Bahmuțeanu a fost la casa lui Prigoană însoțită de avocata sa și nu ar fi fost lăsată să intre, așa că aceasta a sunat la Poliție și la Protecția Copilului.

„Am venit să vorbesc cu ei, pentru că știți foarte bine ce s-a întâmplat, Dumnezeu să îl odihnească pe tatăl lor, eu nu știu cu cine sunt acești copii în casă. Inițial le-am zis că vin să îi iau și au fost de acord, acum, de o jumătate de oră de când am ajuns aici nu mai sunt de acord”, a spus Adriana Bahmuțeanu, potrivit Libertatea.

Bahmuțeanu a chemat Poliția și Protecția Copilului la casa lui Prigoană

Poliția și reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) au mers la vila omului de afaceri după ce au fost chemați de Bahmuțeanu care spune că nu a fost lăsată să intre.

„Sunt doi minori în casă, tatăl lor a murit astăzi, și eu nu știu, nu am cum să intru pe proprietate că e infracțiune, cine poate să constate că sunt minorii aici în casă și că sunt bine”, a spus Adriana Bahmuțeanu reprezentantului DGASPC, potrivit spynews.ro.

„Noi nu putem să venim să intrăm. Noi doar asistăm. (…) Dacă credeți că sunt în pericol copiii, sunați la poliție. Poliția are mai multă putere ca noi. (…) Poliția ne sună apoi pe noi dacă ei consideră că trebuie să ne cheme”, a răspuns reprezentantul DGASPC.

„Eu nu știu cu cine sunt, nu pot să intru pe proprietate, am sunat la DGASPC, DGASPC-ul m-a îndrumat să sun la dumneavoastră să trimiteți un echipaj. L-am sunat și pe fratele lor cel mare dar nu îmi răspunde la telefon. (…) Am luat legătura cu ei la telefon dar îmi vorbesc foarte ciudat, îmi închid telefonul. Minorii sunt în locuință, dar nu știu cu cine sunt în casă”, le-a spus Adriana Bahmuțeanu polițiștilor.

Apoi a continuat: „Nu se auzea nimic în casă, eu nu știu cu cine sunt, o singură dată am auzit-o pe menajeră că a strigat la mine că nu am ce să caut aici în poartă. Mi se pare foarte aiurea. Sunt mama lor, sunt îngrijorată, nu știu ce fac. Sunt în stare de șoc copiii, astăzi a murit tatăl lor, eu nu am acces la ei. (…) Este cineva cu ei în casă, un adult care îi învață să nu iasă din casă”.

