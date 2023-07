Sanda Ladoși (53 de ani) se află într-o situație tensionată cu rudele sale. Artista a ajuns într-un proces cu vărul său primar, cu care se judecă pentru o casă aflată în Aluniș, un sat din județul Prahova, unde ea a copilărit.

„Dumnezeu e cel care decide!”

Sanda Ladoși este în proces împreună cu fratele său și își dorește să păstreze casa veche a familiei, unde și-a petrecut o bună parte din copilărie. Se pare că rudele Sandei Ladoși își doresc să vândă casa respectivă, lucru care nu este acceptat de artistă.

„Unde am eu casa bătrânească, la Aluniș, e un proces care nu e încheiat definitiv, au făcut recurs. Am mers pe principiul Dumnezeu e cel care decide. Nu-s genul de persoană care să dau cu coatele. Am fost la o singură înfățișare, pentru că trebuia. Vorba bunicii m-a lovit direct în inimă. Eu nu am vrut să facem asta. Confictul e cu rudele care vor să vândă, care vor banii.

Nu mă lupt mai mult decât trebuie. Dumnezeu le va așeza așa cum trebuie. Dacă greșesc, atunci eu pierd. Dacă sunt cinstită, atunci probabil eu câștig. Nu m-am încrâncenat însă. Nimic nu cărăm cu noi. Și nu merită. Pe mine mă doare enorm când se întâmplă așa ceva în familie” – a declarat cântăreața, potrivit cancan.ro.

„Nu mă interesează dacă voi câștiga sau nu”

Artista spune că, din păcate, situația nu se poate rezolva pe cale amiabilă, deși și-ar fi dorit acest lucru. Casa pentru care se luptă are mai mult valoare sentimentală și Sanda Ladoși i-a promis bunicii, înainte ca ea să se stingă, că nu o va vinde. Așadar, cântăreața face tot posibilul pentru a-și ține promisiunea.

„Procesul s-a pronunțat, dar părțile nu au fost de acord și se merge mai departe. Eu ce să fac? Singura mea obiecție e că eu nu mi-aș fi vândut amintirile. Valoarea e mică, e o casă de chirpici, dar aici e vorba despre altceva. Nu mă interesează dacă voi câștiga sau nu.

„Nu pot să-mi vând copilăria!”

Procesul a mers mai departe, pentru că vărul meu a exagerat. A vrut să aibă reevaluare și beneficii de pe urma a ceea ce fratele meu a investit în casa bunicilor. Ceea ce l-a enervat, această natură umană. Procesul e irelevant, la Cucuieșți, cu un teren de doi pe doi. Și acum țin, însă, minte când bătrâna mi-a zis ‘lasă că știu că închid ochii și voi vindeți tot’. Iar eu i-am răspuns: ‘nu, eu nu voi vinde, nu pot să-mi vând copilăria’. Dar uite că o fac alții. Unii nu-s așa legați ca mine”. – a adăugat ea.

Sanda Ladoși intenționează să reamenajeze casa bătrânească, fără să renunțe la aspectul bătrânesc al imobilului. Artista spune că ți-ar dori să găsească pe cineva care să-i renoveze casa în stilul în care se construiau locuințele în mediul rural în anii ’80.

