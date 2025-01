Ornela Pasăre a divorțat în secret de cel de-al doilea soț. Interpreta de muzică populară și bărbatul care și-a dorit să rămână anonim s-ar fi separat în urmă cu câteva luni, după trei ani de căsnicie.

Ornela Pasăre, primele dezvăluiri despre divorțul de al doilea soț

Ornela Pasăre și cel de-al doilea soț s-au căsătorit după nici un an de relație. Ornela și bărbatul care și-a dorit să rămână anonim s-au cunoscut în ianuarie 2021, la biserică, un detaliu pe care artista l-a descris ca fiind un „semn divin”. În toamna aceluiași ani, cei doi și-au unit destinele. Nunta a avut loc pe 7 noiembrie.

Cu toate că în 2023 și-au reînnoit jurămintele și chiar dacă solista declara în trecut că își dorea să devină mamă pentru prima dată alături de al doilea soț, relația lor a sfârșit prin divorț.

Anul 2024 nu a fost unul ușor pentru Ornela Pasăre din punct de vedere personal. Înainte de Crăciun, cântăreața și-a pierdut bunica, iar, cu câteva luni înainte, artista a divorțat în mare secret de bărbatul cu care a fost căsătorită timp de trei ani.

„Eu am ales să fac acest pas.”

„Cu Dumnezeu și iubire înainte! Am divorțat anul trecut. Eu am ales să fac acest pas și să merg mai departe, într-o mare discreție. Pentru că pe mine discreția, pacea și liniștea mă caracterizează, nu scandalurile. Sunt o persoană destul de pașnică. Pentru mine discreția este o virtute.

Am ales să rămân optimistă și să nu las acele momente să îmi afecteze cariera sau viața personală. M-am refugiat mult în carieră pentru că îmi iubesc mult publicul. Mi-l respect și le mulțumesc pentru toată susținerea.

Divorțul nu este ușor pentru nimeni, însă nu trebuie văzut ca un capăt de drum. Dacă ai ales să faci acest pas, mergi înainte. Se închide un capitol ca să înceapă altul. Pentru oricine, soarele apune, dar mai și răsare”, a spus Ornela Pasăre, pentru Fanatik.ro.

La scurt timp de la această declarație, interpreta de muzică populară a transmis un mesaj și pe rețelele sociale.

„Nu măsurați oamenii după ceea ce au reușit, ci după ceea ce au depășit pentru a reuși”, este mesajul distribuit de Ornela Pasăre pe Instagram.

La fel de discret a divorțat și de primul soț

Ornela Pasăre a avut două mariaje și divorțuri cât se poate de discrete. Artista a divorțat de primul ei soț, subcomisarul Marian Lupu, în anul 2016. Cu toate acestea, solista a confirmat despărțirea abia în anul 2019.

„Am fost discretă, am divorțat în secret. Eu am divorțat în 2016 și s-a aflat acum ceva timp. Am vrut liniște, așa sunt eu. Când trec printr-o suferință, prefer să fiu doar cu familia. Nu-mi place să vin la televizor să plâng, să încarc oamenii negativ”, declara Ornela Pasăre în urmă cu mai mulți ani, la Antena Stars.

De ce nu a vrut al doilea soț să i se afle identitatea

Cântăreața a ținut și a doua căsnicie departe de ochii curioșilor, cu toate că admiratorii i-au cerut de nenumărate ori să publice imagini cu soțul ei în mediul online.

„Tot primesc mesaje mereu să pun poze și cu soțul meu.(…) El nu prea vrea să se expună așa, pentru că nu își dorește să iasă în evidență, să fie și el artist. A zis că un artist în familie este de ajuns, dar o poză merge, mai ales că am sărbătorit și ne-am reînnoit jurămintele în Grecia. Acolo ne-am logodit, acolo am fost cerută de soție. Ne-am propus să fie o tradiție și în fiecare an să ne reînnoim jurămintele pe ținuturi elene”, spunea Ornela Pasăre, în urmă cu un an.

