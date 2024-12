Jador și Oana Ciocan s-au căsătorit. Imagini de la nunta secretă a artistului, unde au dezvăluit numele ales pentru fiul lor

Jador și Oana Ciocan s-au căsătorit pe 27 decembrie, a treia zi de Crăciun, în cadrul unei ceremonii secrete. Aceștia au petrecut apoi cu familia și câțiva prieteni apropiați pe care i-au rugat să nu facă poze și să nu filmeze evenimentul, dorind cât mai multă discreție.

Jador și Oana Ciocan s-au căsătorit în secret

Jador și Oana Ciocan s-au căsătorit pe 27 decembrie 2024, așa cum a anunțat anterior. Deși toată lumea se aștepta la un eveniment grandios, artistul și iubita sa au optat, în schimb, pentru o nuntă restrânsă și departe de ochii curioșilor.

Cântărețul a anunțat că s-a însurat cu logodnica sa duminică, 29 decembrie, la două zile de la nuntă.

„Acum începem un nou capitol alături de sufletele noastre unite, cu promisiunea că vom iubi și vom prețui fiecare zi pe care Dumnezeu ne-o oferă împreună. Această zi va rămâne pentru totdeauna în inima noastră – începutul unei vieți pline de iubire, credință și speranță”, a scris Jador pe Instagram, moment în care a distribuit și câteva imagini de la cununia civilă și cea religioasă.

Evenimentul a avut loc la Bacău, unde au participat doar 50 de persoane, formate din familie și prieteni apropiați. Invitații au respectat întru tocmai dorința mirilor, aceea de a nu face poze sau de a filma în timpul nunții lor.

„Nu prea am filmat pentru că m-am distrat, dar și pentru că nu și-au dorit nici mirii. Nunta a fost super din toate punctele de vedere. Nu s-a simțit ca o nuntă, ci ca o petrecere în familie. Eu am ajuns mai târziu, dar sincer, obiceiuri nu am văzut. Mâncarea a fost super bună. Au avut fructe de mare, vită, orice. Chiar a fost super mișto pe partea asta”, a povestit Bogdan Mocanu, potrivit fanatik.ro.

Cine sunt nașii lui Jador și a Oanei Ciocan

Jador și Oana Ciocan și-au ales o pereche de nași pe măsură. Cei doi au fost cununați de Cătălin Moroșanu și soția lui, între artist și fostul sportiv născându-se o prietenie de lungă durată după ce s-au cunoscut la Survivor, în urmă cu trei ani.

Moroșanu i-a transmis și un mesaj finului său, după încheierea petrecerii.

„Casă de piatra Jadorel! În urmă cu 3 ani, la Survivor te-am cunoscut în suferință și la nevoie, eram NOI fără măști sau alte artificii! Sunt bucuros că pot să fiu părintele tau spiritual și îmi doresc să fii așa cum erai acolo, un om cu suflet mare și iubitor de Dumnezeu! Să ai parte de cea mai frumoasă călătorie a vieții tale!”, i-a transmis fostul luptător pe rețelele sociale.

Artistul a dezvăluit ce nume a ales pentru fiul lui

Jador și Oana Ciocan se bucură de cea mai frumoasă perioadă a vieții lor. Nu doar că s-au căsătorit, dar tânăra este și însărcinată în primul trimestru, cu primul lor copil. Potrivit zvonurilor, aceștia ar urma să devină părinții unui băiețel, iar acum artistul nu doar a confirmat vestea, dar a dezvăluit și numele pe care micuțul îl va purta.

În timpul nunții sale, cântărețul a decis să este momentul oportun să împărtășească cu cei dragi marea veste și să anunțe ce nume au ales el și Oana pentru fiul lor. Astfel, Jador a mărturisit că primul lui copil se va numi Avram, potrivit unor surse citate de Cancan.

Deși au vrut să țină cât mai mult timp secretul privind sarcina, acesta s-a aflat cu doar câteva zile înainte de nuntă.

