Oana Roman face dezvăluiri noi despre relația dintre fostul soț, Marius Elisei, și fiica lor: „În anul 2024 s-au văzut cred că de patru ori”

Oana Roman a făcut noi dezvăluiri despre relația complicată dintre fostul ei soț, Marius Elisei, și fiica lor, Isabela Maria Elisei. Fosta prezentatoare de televiziune susține că Iza și tatăl ei nu s-au mai văzut din luna noiembrie.

Oana Roman (48 de ani) și Marius Elisei (38 de ani) au format un cuplu din ianuarie 2013 până în septembrie 2023. Pe parcursul acestor aproape 11 ani, perechea a luat mai multe pauze. Mai mult, cei doi au divorțat la notar în februarie 2021 și s-au împăcat în vara aceluiași an. Doi ani și jumătate mai târziu, în septembrie 2023, Oana și Marius s-au separat definitiv, moment din care Marius a devenit absent din viața fiicei lor, susține Oana.

Invitată în platoul știrilor Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță, Oana Roman a povestit cum și-au petrecut ea și Isabela sărbătorile de iarnă și din ce motiv fiica ei s-a trezit plângând în prima zi din an.

„Iza a fost în mare parte din timp tristă, retrasă, abătută.”

„Am fost și de Crăciun și de Revelion alături de prieteni foarte dragi, dar a fost destul de greu pentru că Iza a fost în mare parte din timp tristă, retrasă, abătută. A și plâns pentru că nu s-a văzut deloc cu tatăl ei. Cu un ochi am plâns și cu un ochi am râs. Am râs pentru că nu eram singure și am plâns pentru că e foarte greu să o văd așa.

Mi-a spus la un moment dat Iza că în noaptea de revelion l-a sunat sau că au vorbit un pic, dar nu știu detalii pentru că nu o întreb, iar pe 1 ianuarie ea s-a trezit plângând. (…) Iza a primit de la Moș Crăciun tot ce a scris pe scrisoare și a primit și lucruri în plus, dar de la tatăl ei nu a primit”, a declarat Oana Roman pentru sursa citată, potrivit Spynews.ro.

Marius Elisei și fiica lui s-ar fi văzut doar de patru ori în 2024

Oana Roman susține că Marius Elisei și fiica lor nu s-au mai văzut din noiembrie anul trecut. De cele mai multe ori după un divorț, în perioada sărbătorilor, copiii petrec o parte din timp cu mama și o parte cu tatăl. De această dată însă, Iza a petrecut toată perioada sărbătorilor de iarnă cu mama ei, susține Oana Roman. Fiicele Alinei Sorescu, spre exemplu, au petrecut Crăciunul cu ea și Revelionul cu tatăl lor.

„Nu s-au văzut din luna noiembrie, cred. Timp de o oră s-au văzut în luna noiembrie când niște prieteni comuni l-au rugat să vină să o vadă că Iza era la ei. Nu s-au văzut nici de Crăciun, nici de sărbători, nici după sărbători. Și nici nu a sunat-o deloc. (…) În anul 2024 s-au văzut cred că de patru ori, cam câte o oră sau maxim două ore de fiecare dată”, a mai povestit Oana Roman, la Antena Stars.

Oana Roman vrea să-și ducă fiica la terapie

Pentru a-și ajuta fiica să depășească această perioadă dificilă, Oana Roman are în plan să-i organizeze timpul astfel încât acesta să nu includă surprize neplăcute și să-i permită, totodată, să ajungă la terapie.

„Va urma un proces lung și greu. Ea va trebui să aibă un ritm de viață foarte bine stabilit. Cu o dietă foarte bine stabilită, cu terapie și cu foarte multă disciplină ca să putem trece peste acest hop foarte, foarte greu pentru ea. Eu sunt alături de ea și sper ca împreună să putem trece peste toate”, a spus Oana Roman.

Totodată, fosta prezentatoare TV și-a pierdut încrederea că relația dintre fostul soț și fiica lor se va remedia curând.

„Încep să cred că, din păcate, nu se va întâmpla prea curând lucrul acesta. Eu îmi doresc foarte tare ca ea să aibă o relație bună și constantă cu tatăl ei. Ea îl iubește foarte mult. Își pune întrebări și nu înțelege schimbarea lui de comportament”, a încheiat.

Cu cine și-a refăcut Marius Elisei viața după despărțirea de Oana Roman

Marius Elisei și-a refăcut viața alături de Gabriela Elena Băcinică la finalul anului 2023. „Este foarte calmă și iubește copiii. Este cadru medical”, spunea Marius atunci.

Fostul soț al Oanei Roman își mai dorește copii alături de noua parteneră. „Da, îmi mai doresc copii”, a declarat Marius Elisei în octombrie 2023, pentru Fanatik.

