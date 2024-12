Ce dorință are Alexandru Ciucu după divorțul de Alina Sorescu: „Am încercat mereu să le feresc de trauma divorțului”

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu s-au despărțit după un mariaj de 12 ani și din momentul în care au luat această decizie, între ei a fost o luptă constantă pentru custodia și programul celor două fetițe ale lor, Carolina și Raisa. Acum, în prag de sărbători, creatorul de modă a dezvăluit care este cea mai mare dorință a sa, după perioada dificilă prin care au trecut.

Alexandru Ciucu, cu fetele lui de Revelion

Alexandru Ciucu și-a făcut planuri pentru sărbătorile de iarnă. Dacă de Crăciun fetițele lui vor sta alături de mama lor, Alina Sorescu, de Revelion vor avea ocazia să sărbătorească împreună. Designerul a dezvăluit că le va duce pe Carolina și Raisa la schi, în Bulgaria.

Ultima perioadă a fost mai dificilă atât pentru Alina Sorescu și Alexandru Ciucu, cât și pentru fetele lor, care au fost afectate de divorțul părinților lor. Acum, celebrul designer spune că lucrează din greu cu fosta lui soție pentru ca fetele lor să treacă peste trauma separării lor.

„Anul acesta vor petrece Crăciunul la Alina, urmând că Revelionul să-l petreacă cu mine. Le-am propus să mergem la munte, la schi și au fost de acord. Cred că vom merge în Bulgaria, la Bansko, unde merg mai mulți prieteni împreună cu copiii lor. Nu am mai fost niciodată, dar am auzit că este foarte frumos. Am rezervat un hotel cu piscină ca să putem avea activități sportive și în caz că nu va fi zăpadă suficientă”, a dezvăluit Alexandru Ciucu pentru Fanatik.

„Nu le-am întrebat încă ce își doresc de la Moșul, dar am observat că în ultimii ani au preferat să fie surpriză. Pe principiul ”știe Moșul mai bine” ce să le aducă. Cel mai probabil îi vor scrie că au încredere în alegerile lui, lăsându-l să se descurce singur”, a precizat designerul.

Carolina și Raisa, afectate divorțul părinților

Alexandru Ciucu a precizat că fiicele sale au fost afectate de divorțul lui de Alina Sorescu, întrucât nu au reușit de fiecare dată să le ferească de lucrurile negative.

„Așa cum ai observat, este foarte dificil să ferești proprii copii de lucrurile negative care se întâmplă în familie. Sunt deja la vârsta la care văd tot și înțeleg orice lucru. Am încercat mereu să le feresc de trauma divorțului prin care am trecut, iar când nu s-a putut am încercat să le spun adevărul, dar pe înțelesul lor. Copiii simt imediat dacă le ascunzi ceva și, peste ani, își vor aduce aminte ce le spui azi”, a afirmat designerul pentru publicația menționată anterior.

Acum că procesul de divorț s-a încheiat, acesta spune că tot ce își dorește este ca Raisa și Carolina să îl ierte pentru trauma produsă de separare.

„Îmi doresc ca fetele noastre să fie fericite, să știe că le iubim și să ne ierte pentru trauma prin care au trecut din cauza divorțului. Procesul de divorț s-a încheiat. Sper că de acum lucrurile să reintre într-un firesc. Să ne ocupăm constructiv de creșterea, educația și echilibrul emoțional al copiilor noștri”, a mai spus el.

Sursă foto: Instagram

