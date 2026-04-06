Oana Ioniță și Cove au avut o relație secretă despre care puțini știau: „A fost o aventură. Eram tânără și neliniștită”

Oana Ioniță, fosta „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor, a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Cove. Puțini sunt cei care au știut despre această idilă. Iată ce s-a întâmplat între ei, în urmă cu mai mulți ani.
Cu toate că a fost o relație foarte scurtă, vedeta spune că a mărturisit că a existat o apropiere între ei. Ea a recunoscut că nu este vorba despre o poveste de dragoste solidă, ci o „aventură”.
„Nu m-am mai întâlnit cu el, nu, dar am rămas în relații bune. Adică, am avut o aventură, o relație de o lună. Dar e un tip fantastic, e un tip foarte mișto, jovial și de pus pe rană. Nu știu, ar trebui să-l sun. E însurat acum. Am glumit (n.r., cu sunatul). Da, a fost o perioadă din viața mea, pentru că eram tânără și neliniștită și m-am îndrăgostit de el în momentul ăla și am avut această încercare de a avea o relație”, a spus Oana Ioniță, invitată la podcastul lui Jorge.
Datorită bărbatului, ea s-a mutat în Spania și a experimentat un alt stil de viață.
„A fost prima persoană care a avut o situație atât de bună financiar, și mi-am zis să încerc, hai să mă mut în Spania să văd dacă am un viitor în direcția asta. M-am mutat, am locuit în Barcelona și apoi m-am mutat în Marbella. Superb, frumos, adică cine nu s-ar muta… toată România s-ar muta în Marbella”, a spus Oana Ioniță.