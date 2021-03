Marius Manole a avut o copilărie traumatizantă: Am fost crescut pe principiul „capul plecat sabia nu-l taie!”

Marius Manole (42 de ani) este unul dintre cei mai iubiți actori ai tinerei generații. Este angajat al Teatrului Național din București din 2002, a jucat de-a lungul carierei cu nume uriașe ale teatrului românesc – Adrian Pintea, Dorel Vișan, Victor Rebengiuc, Oana Pellea, Maia Morgenstern, Rodica Matache, Lia Brugner sau Medeea Marinescu -, și a câștigat mai multe premii pentru interpretarea unor roluri memorabile în diverse producții de succes. Dar viața nu a fost mereu presărată cu surprize plăcute pentru Marius Manole, artistul confruntându-se în trecut cu o serie de probleme despre care vorbește și acum cu mâhnire.

Marius Manole a fost invitat în emisiunea de la Kanal D, modrată de Denise Rifai, și a povestit acolo, pe îndelete, problemele prin care a trecut de-a lungul anilor.

Actorul, originar din Iași, nu a avut cea mai fericită copilărie, primind adesea pedepse fizice din partea părinților.

„Bătaia era apanajul unor părinți care nu stăteau prea bine la capitolul comunicare. Dar bătaia nu este ruptă din rai. Din păcate în România așa am crescut, suntem o generație traumatizată. Eu aș comunica cu copilul Marius Manole, i-aș vorbi, l-aș ține mai mult de mână și i-aș spune mai mult că îl iubesc”, i-a mărturisit actorul prezentatoarei de la Kanal D, adăugând că experiența bătăilor primite de la părinți din copilărie l-au marcat profund: „M-au crescut cu principiul acesta, ‘capul plecat sabia nu-l taie!’. Ceea ce m-a terminat ani de zile. Nu ştiu dacă m-a terminat, dar poate m-a ajutat să fiu revoltat toată viaţa pentru că părinţii mei, toată viaţa au fost asupriţi de sistem. Trăiau cu o frică îngrozitoare, să nu fie sancţionaţi, să nu fie daţi afară… Am urât lucrul ăsta, că nu erau nişte oameni liberi… Îmi pare rău pentru ei că au avut viaţa asta. Meritau ceva mai bun!”.

Marius Manole a avut mulți ani probleme cu consumul excesiv de alcool, dar, din fericire, a reușit să le depășească de dragul meseriei: „Nu mai am deloc probleme cu alcoolul! Poate că a fost o perioadă în care exageram cu acest lucru pentru că mi se părea că umpleam un gol după spectacol și rămâneam mai mult și da, a fost o perioadă de vreo zece ani, să zic, că eram așa la limită! Dar nu, acum n-am nicio problema cu alcoolul, din fericire! Slava Domnului! Chiar nu mai am!”

Dar asta nu este tot. Artistul a mai dezvăluit, de data aceasta în podcastul lui Damian Drăghici, că a avut mereu datorii și de când se șite “a trăit pe caiet”.

„Toată viaţa am trăit pe datorie, am trăit toată viaţa pe un caiet. Am datorii peste tot. Mie nu mi-e frică de datorii, îmi place să am datorii. Asta e! Eu sunt şi singur, nu am copii, nu moare nimeni dacă n-am ce mânca. Am datorii: la bancă, la aia, la aia. Mi-am cumpărat ce am vrut, am investit în ce am vrut, risc ce vreau. Până la urmă ştii cum e, vorba aia: Cu frică ori fără frică, tot acolo ajungem! Bogaţi sau săraci”, i-a spus Marius Manole lui Damian Drăghici.

