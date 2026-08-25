Laurette, primele declarații de pe patul de spital: „Voi intra din nou în sala de operație. Am nevoie de toate gândurile bune”

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Laurette a ajuns din nou pe masa de operație, pe 25 august 2026, la doar o lună după ultima intervenție. Vedeta a cerut sprijinul fanilor, declarând că luptă să se vindece pentru fiica și pisoiul ei.

Laurette, primele declarații din spital

Laurette trece printr-o nouă încercare grea, urmând să fie operată de urgență la mai puțin de două luni de la externarea din spital. Vedeta a cerut sprijin din salonul de spital. „Rugați-vă pentru mine”, a fost apelul său sincer, publicat pe rețelele sociale.

Problemele medicale ale lui Laurette au început după o infecție la picior, care părea că s-a vindecat, dar care s-a agravat recent. Potrivit Libertatea, starea ei de sănătate a necesitat o nouă intervenție chirurgicală, la scurt timp după externarea dintr-o spitalizare anterioară. În ciuda dificultăților, vedeta rămâne optimistă și crede cu tărie că se va vindeca.

„Vreau să vă mulțumesc din inimă pentru toate mesajele voastre pe care mi le-ați trimis și pentru toate rugăciunile voastre. Vreau să vă rugați pentru mine, pentru că, în următoarele două ore, voi intra din nou în sala de operație. Merg încrezătoare că totul va fi bine și că Dumnezeu mă va ține strâns de mână”, a declarat ea pe TikTok.

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„Am nevoie de toate gândurile bune”

Laurette trece printr-una dintre cele mai dificile perioade din viața ei. Vedeta a fost nevoită să petreacă săptămâni întregi imobilizată la pat. Totul a pornit de la o intervenție de mărire a feselor. Dorința de a se întoarce acasă la fiica și la pisoiul său îi dă puterea să continue lupta.

„Sunt din nou la spital și am nevoie de rugăciunile voastre. Nu vreau să cred că am ajuns la capătul puterilor, pentru că încă lupt cu toată forța mea să mă vindec. Parcă acest coșmar nu se mai termină, dar aleg să nu renunț și să cred până la capăt”, a mărturisit ea.

Laurette își pune toată încrederea în medicii care o tratează, dar și în sprijinul spiritual al celor care îi sunt alături. „Cred cu tărie că Dumnezeu îmi va da putere și că, prin mâinile medicilor, mă va ajuta să mă recuperez. Rugați-vă pentru mine, vă rog. Am nevoie de toate gândurile bune și de fiecare rugăciune. Doamne, dă-mi putere să trec și peste această încercare. Nu mă lăsa să renunț”, a mai spus Laurette.

Foto: Instagram

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