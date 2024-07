De ce s-au despărțit Adriana Bahmuțeanu și George Restivan. „Viața merge înainte!” Mesajul transmis de fosta soție a lui Silviu Prigoană

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au despărțit la un an și trei luni de la căsătorie. Anunțul a fost făcut de fosta soție a lui Silviu Prigoană, printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au despărțit

Adriana Bahmuțeanu a anunțat pe Facebook că a decis să se despartă de George Revistan. Jurnalista a transmis și care este motivul separării de cel care i-a devenit soț în urmă cu un an și trei luni.

„A fost frumos, autentic, am trăit o adevărată poveste intensă de iubire! Din păcate, distanța ucide dragostea și uneori planurile și valorile comune se mai schimbă!!! Așadar, am decis să mergem fiecare pe drumul său și să punem punct aici relației noastre! Ne-am decis să păstrăm pentru noi intimitatea și să nu facem din viața noastră privată un subiect de presă.

Vă rugăm pe toți cei care ne-ați apreciat relația să ne respectați punctul de vedere și să înțelegeți că nu vom da detalii despre motivele care ne-au condus la această decizie! Vom rămâne în continuare prieteni buni și ne vom susține ori de câte ori va fi nevoie! Viața merge înainte!”, este mesajul Adrianei Bahmuțeanu care apare pe pagina de Facebook.

George Restivan a plecat în Statele Unite ale Americii la începutul acestui an în interes de afaceri. Bahmuțeanu spunea la momentul respectiv că relația lor funcționează și că vorbesc la telefon de „100 de ori pe zi”.

„Este în America, are niște afaceri. E bine, vorbim de 100 de ori pe zi la telefon. E ok. Ar fi vrut și el să prindă frigul ăsta, îi pare rău că a plecat. Se întoarce peste o lună, o lună și jumate. Am mai stat așa”, a precizat în luna ianuarie Adriana Bahmuțeanu, potrivit Wowbiz.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au logodit după câteva săptămâni de relație

Adriana Bahmuțeanu și iubitul ei, George, s-au logodit pe 27 iulie 2022, după nici două luni de relație, într-o biserică din București. Prezentatoarea TV s-a despărțit de artistul grec Nikos Papadopoulos în iunie 2021, după mai mulți ani de relație.

„În mai puțin de două luni ne-am logodit. A fost o slujbă de binecuvântare și mă bucur că am avut copiii lângă noi, toți cei trei copii. Asta a fost cel mai frumos”, declara Adriana Bahmuțeanu la „Xtra Night Show”.

Anul trecut, Adriana Bahmuțeanu spunea despre relația cu George că este una frumoasă și închegată. Jurnalista s-a declarat fericită la momentul respectvi și avea convingerea că și-a găsit sufeltul pereche.

„Merge super. Ne completăm, luăm decizii împreună, îmi zice de zece ori pe zi că sunt frumoasă, mă ajută la treburi, spală vasele, dă cu mopul… Este un om foarte calm și drăguț și mă susține cu jobul. Are grijă de băieți, de toți trei. S-au împrietenit”, a mărturisit Adriana Bahmuțeanu, conform Cancan.

Foto – Facebook

