Dan Diaconescu spune că Silviu Prigoană și soția sa s-ar fi separat înainte de moartea lui. „Mi-a zis: Eu nu mai sunt împreună cu Mihaela”

Dan Diaconescu a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate despre regretatul Silviu Prigoană. Fostul afacerist a murit marți, 12 noiembrie 2024, la vârsta de 60 de ani.

Dan Diaconescu spune că Silviu Prigoană și Mihaela se separaseră

Dan Diaconescu a declarat marți seara în cadrul emisiunii „Cancan Senzațional” că Silviu Prigoană s-ar fi despărțit de soția sa, Mihaela, înainte să moară. Omul de afaceri și soția sa s-au reîntâlnit la un eveniment acum o lună, la palatul Snagov, iar acela afost momentul când fostul patron al OTV a a flat că erau separați,.

„Ultima mea întâlnire cu el a fost la Palatul Snagov, la nunta lui Horia Ivanovici. Și acolo era și Silviu Prigoană. Ne-am văzut, ne-am îmbrățișat. La masa unde el fusese alocat era și doamna Mihaela. Iar el voia să stea la masa mea. Și l-am întrebat: ‘Silviu, dar tu nu ești la masă cu soția ta?’. Și el mi-a zis: ‘Dacă-ți spun ce mi-a făcut Horia! Eu nu mai sunt împreună cu Mihaela și Horia ne-a invitat separat și ne-a așezat la aceeași masă’”, a povestit Dan Diaconescu la Cancan Senzațional.

Adriana Bahmuțeanu a auzit declarațiile lui Diaconescu, dar spune că nu știe cât adevăr este în ele pentru că nu a avut de foarte multe ori ocazia să o întâlnească pe Mihaela pentru a sta de vorbă cu aceasta.

„Nu știu ce să spun exact. M-am întâlnit cu femeia aceasta doar de câteva ori, întâmplător, la mall. Am vorbit cu ea câteva minute. Nu am nimic cu femeia, să fie sănătoasă! Nu am nimic împotriva ei. Ba din contra, acum, în vacanța copiilor, le-am dat procură să meargă cu copiii în Italia. Acum o săptămână, la sfârșitul lui octombrie”, a spus Adriana Bahmuțeanu.

Silviu Prigoană a murit marți, 12 noiembrie 2024, într-un restaurant din Brașov, unde i s-a făcut brusc rău, a început să tușească puternic și s-a prăbușit la pământ.

„În această după-amiază, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bran au fost sesizati cu privire la faptul că, în timp ce o persoană, de 60 de ani, lua masa împreună cu alte persoane, la un restaurant din Stațiunea Bran, a resimțit o stare de rău, fapt pentru care a fost solicitat sprijin de specialitate. (…) În cauză, la acest moment, se desfăsoară activitățile specifice de cercetare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul unitătii de parchet competente”, au transmis oamenii legii marți.

Cum s-au cunoscut Silviu Prigoană și Mihaela

Silviu și Mihaela s-au căsătorit în 2016. Ei s-au cunoscut prin intermediul unui prieten comun – Marcel Toader. Mihaela a mai fost căsătorită în trecut și are trei copii.

„Eu trebuia să mă întâlnesc cu Marcel Toader în Bucureşti, voia să mi-o prezinte şi pe Maria (n.r. Maria Constantin), viitoarea lui soţie, iar când am ajuns în Capitală l-am sunat. El mi-a spus că este acasă la naşul lor, Silviu Prigoană, şi să vin şi eu, că este o cină între prieteni.



La momentul respectiv, eu îl priveam cu alţi ochi pe Silviu, pentru că îl ştiam doar de la televizor. Iniţial am refuzat invitaţia, mi se părea că nu am ce să caut la el acasă, dar Marcel a insistat, mi l-a dat pe Silviu la telefon, eu m-am tot scuzat, apoi, Marcel a revenit cu apelul şi, într-un final, obosită după drumul de la Sibiu, am acceptat să vin.

Atunci ne-am văzut pentru prima oară! Era multă lume, am făcut cunoştinţă cu toţi şi am sesizat că atunci când Silviu povestea ceva parcă mi se adresa direct. El a observat că eram cumva reticentă şi a început să-mi vorbească despre el, să-l pot cunoaşte mai bine. A doua zi am plecat la Sibiu, iar Silviu mi-a trimis mesaje şi am stabilit să povestim mai multe când mă întorc la Bucureşti”, a spus Mihaela Botezatu pentru revista Taifasuri, în 2018.

