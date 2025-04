Cum arată și ce mai face Alexandra Matei de când a devenit mamă. Fiica lui Nico impresionează cu aparițiile sale televizate

Alexandra Matei (32 de ani), fiica talentatei cântărețe Nico, a reușit să își clădească propriul drum în lumea showbiz-ului. De la începuturile sale, când făcea furori în online pozând ca fotomodel, până la participarea sa în competiții televizate și implicarea actuală în televiziune, Alexandra și-a pus în valoare ambiția și adaptabilitatea, reușind să se remarce în domeniul entertainment-ului.

Alexanxdra a participat cu mama ei la „Asia Express”

Cunoscută drept Andruța în cercul apropiat, fiica lui Nico a ajuns în atenția publicului larg în 2017, când a participat la emisiunea Survivor pe atunci difuzată de Pro Tv. În 2019, Alexandra și Nico au participat la Asia Express, sezonul 3, unde au format o echipă solidă. Din păcate, au ele au fost eliminate după două săptămâni de competiție, dar experiența a fost una memorabilă pentru amândouă.

„Sinceră să fiu nu aveam speranță că vom trece mai departe. Îți dai seama că ești ofticat atunci când știi că poți mai mult. Era de așteptat. Sunt foarte fericită că am cunoscut oameni minunați. A fost o experiență foarte tare, va fi o amintire foarte frumoasă. Îmi pare rău că nu voi mai fi cu voi. Show must go on”, le-a spus Alexandra colegilor de la Asia Express la aflarea veștii că echipa ei este eliminată.

Alexandra Matei prezintă știrile sportive la un local din Ploiești

În prezent, Alexandra continuă să lucreze în televiziune, concentrându-se pe proiecte desfășurate în orașul ei natal, Ploiești. Fiica lui Nico prezintă știrile sportive la Ploiești TV (post devenit ulterior RepublikaNews RNTV).

De ceva vreme, Alexandra a adoptat un stil vestimentar mai îndrăzneț pentru aparițiile sale televizate, renunțând la costumele sobre în favoarea unor ținute moderne, cu fuste scurte care îi pun în evidență silueta impecabilă. Transformarea sa a atras admirația publicului, mai ales având în vedere tonusul și forma fizică de invidiat pe care le-a păstrat după ce a devenit mamă. Vezi în GALERIA FOTO cum arată fiica lui Nico în prezent.

Nico a devenit bunică în 2023

Alexandra a făcut-o bunică pe Nico în ianuarie 2023, după ce a adus pe lume un băiețel minunat, Matthias. Soțul Alexandrei mai are doi băieți gemeni, în vârstă de 12 ani, dintr-o relație anterioară.

„O să avem un nepoțel. Pe 30 este programată să nască. Este cadoul cel mai de preț! Să vezi ce o să meargă cu mine peste tot și ce o să cânte. La toate instrumentele îl pun să cânte. Exact ce nu a făcut fiica mea o să facă el. Matias îl va chema”, spunea Nico entuziasmată la „Vorbește Lumea”, cu câteva săptămâni înainte ca fiica ei să nască.

„Sunt pregătită să fiu alături de ea, în orice minut, ori de câte ori este nevoie. Și noaptea am zis că las și muzica pentru ea, în cazul în care are nevoie de mine. Mami este acolo și asta îmi doresc. Nimic altceva. Să fiu alături de ea. Ea este foarte fericită. O fată trebuie să o aibă pe mămica ei lângă. Să o învețe absolut tot. Mie îmi place să îmi spună buni. O să îmi spună Nico probabil sau nu știu. Nu mai contează.

Mie îmi place să îmi spună bunică. Știi cum e? E în al nouălea cer Laurențiu pentru că este singurul bărbat din familie. El are o fetiță, eu am o fetiță. La noi sunt foarte multe fete, iar el este băiețel și e în culmea fericirii. Mai avem doar un nepoțel Edi, care e mai mare”, a mai spus Nico la sfârșitul lui 2022.

