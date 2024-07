Andreea Marin, apariție spectaculoasă într-un costum de baie decupat. Vedeta are o siluetă impecabilă la 49 de ani

Andreea Marin și-a surprins fanii din mediul online cu o fotografie în care apare într-un costum de baie decupat, etalându-și silueta. Vedeta de televiziune s-a fotografiat în piscină, într-un resort din insula Capri.

Andreea Marin, apariție spectaculoasă într-un costum de baie decupat

Andreea Marin se află de câteva zile în Insula Capri cu treabă, în promovarea unnui proiect vizual, dar a profitat de ocazie și pentru a se relaxa și bucura de frumusețile locale ale micuței, dar superbe insule muntoase.

Ea a postat în weekend un colaj de fotografii cu frumoasa ei experiență în Italia, iar dintre acestea nu putea lipsi poza în costum de baie, în pisicnă, mai ales că se mândrește acum cu o siluetă impecabilă, după ce a slăbit în jur de 20 kg. În vârstă de 49 de ani, vedeta de televiziune a fost fotografiată într-o piscină, purtând un costum negru decupat și o pereche de ochelari de soare.

„Avion spre Napoli, feribot până în insula Capri, bucuria sosirii! Atât de cunoscut îmi e acest loc binecuvântat de pe pământul străbătut de mine în lung și în lat, fiecare piatră și scoică parcă îmi aparțin dintotdeauna, știu orice alee, am călcat pragul fiecărui muzeu și visez istoria locului, orice cale pe mare îmi pare familiară, iubesc fiecare val, fir de nisip și pom în floare, simt gustul bunătăților gătite pretutindeni – e cel mai frumos tărâm pe care-mi doresc să ajung an de an întreaga mea viață, o bijuterie pe care oamenii de aici au știut să o prețuiască și să o păstreze peste timp cu tot ceea ce îi dă identitate.





Poposesc în cameră doar preț de 30 minute, cât să privesc în zare, să desfac bagajul, să pregătesc totul pentru sesiunile foto/video ce mă așteaptă în zilele dedicate proiectului vizual care mă aduce aici, și-apoi pornesc hai-hui pe uscat și pe mare. Pe un petec de pământ aruncat în larg, găsești atât de multe lucruri interesante de văzut și de făcut, de învățat și de adulmecat, încât nu te poți plictisi, cuvântul nu-și are sens aici.



N-aș iubi acest tărâm dacă ar fi doar o atracție turistică și atât. E mult mai mult. E pildă, istorie, cultură, frumusețe fără limite” – a transmis ea acum câteva zile, la sosirea în Capri.

Vezi în GALERIA FOTO cum arată Andreea Marin în costum de baie după ce a slăbit spectaculos.

Andreea Marin, învingătoare în lupta cu kilogramele nedorite

Andreea Marin a declarat război kilogramelor suplimentare la jumătatea anului trecut, după ce și-a făcut analizele și a apelat la un nutriționista pentru a-i întocmi un plan alimentar potrivit nevoilor organismului ei. Pe lângă dietă, vedeta s-a apucat serios și de exerciții fizice. La momentul respectiv, Andreea Marin spunea că regimul nu îi impune restricții drastice.

CONȚINUT VIDEO UNICA

”Am început cu analizele, am văzut ce nu e bine, apoi le-am repetat în timp. Am început să țin o dietă corectă, am început să colaborez cu specialiști care au grijă de corpul meu, de tenul meu, căci și el suferă modificări de această vârstă.

Fac mișcare, așa cum se cuvine, nu în exces, nu exagerat. Mănânc de toate, atenție, de toate. Nu există ceva care îmi este refuzat. Dacă merg la ziua prietenei mele, iau o prăjiturică, nu mă feresc de tot de zahăr, dar mă feresc în general. Gătesc mult sănătos” – a declarat Andreea Marin, acum câteva luni, la Antena Stars.

Citeşte şi: Cum își rezolvă Andreea Marin și fiica ei, Violeta, neînțelegerile: „Suntem amândouă la fel de focoase, ne ambalăm” / Video

Citeşte şi: Andreea Marin, adevărul despre cum a reușit să slăbească 16 kg: „Mănânc de toate, atenție, de toate!”

Citeşte şi: De ce se îngrășase Andreea Marin și cum se menține acum în formă: “Ne îngreunăm singuri viața”

Citeşte şi: Andreea Marin vrea să se oprească din slăbit. „Am pierdut 20 kg”. Imaginile cu ea în colanți s-au viralizat în online

Andreea Marin nu vrea să mai slăbească

După ce a dat jos 20 de kilograme, vedeta de televiziune a decis să se oprească, pentru a nu-și pune în pericol sănătatea. Și a spus atunci că marea ei provocare este să mențină stilul de viață sănătos pentru „tot restul vieții”.

“Eu am pierdut deja 20 de kilograme și nu am de gând să mai continui! Am acum greutatea din liceu și mi se pare nesănătos să merg mai departe. Am oprit procesul de slăbire și am învățat niște reguli bune! Cu această ocazie, îmi propun să păstrez pentru tot restul vieții mele un stil de viață sănătos!

Dacă tot am trecut prin acest proces, am înțeles ce este bine, ce nu este bine, ce îmi place, ce mi se potrivește și ce nu! Încerc să respect aceste principii” – a declarat ea, pentru ego.ro.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News