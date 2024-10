Andreea Bălan, petrecere spectaculoasă pentru aniversarea de 8 ani a fiicei mari, Ella Maya. Victor Cornea și băiatul lui s-au distrat la eveniment

Andreea Bălan a sărbătorit în avans aniversarea de 8 ani a fiicei mari, Ella Maya, de pe 9 octombrie. Cântăreața este deja renumită pentru petrecerile aniversare spectaculoase pe care le organizează în fiecare an pentru fiicele sale. De la eveniment nu au lipsit nici iubitul artistei, jucătorul de tenis Victor Cornea, nici băiatul lui, Luca.

Andreea Bălan a sărbătorit aniversarea de 8 ani a fiicei mari în avans, printr-o petrecere spectaculoasă

Ella Maya, fata cea mare a Andreei Bălan, împlinește 8 ani miercuri, pe 9 octombrie. Weekendul trecut, cântăreața a organizat încă o petrecere senzațională pentru fiica ei și pentru prietenii săi. Tematica evenimentului a fost cosmosul. Baloanele colorate au imitat perfect reflexiile mov din fotografiile surprinse cu telescopul în spațiu. Panoul unde s-au realizat pozele a inclus navete spațiale și astronauți.

Și tortul a fost spectaculos. Desertul distribuit pe trei etaje a respectat tematica evenimentului, redând cerul înstelat, luna și un astronaut. De la petrecere nu au lipsit nici animatorii, care i-au ținut pe invitații Ellei în priză în permanență cu jocuri interactive distractive.

Iubitul artistei, Victor Cornea, și băiatul lui, invitați la eveniment

Printre invitații de la eveniment s-a numărat și Aurelian Temișan, care este nașul fiicei mici a Andreei, Clara Maria. Juratul de la „Te cunosc de undeva” a venit însoțit de fiica lui, Dora, în vârstă de 13 ani. Alți doi invitați speciali au fost iubitul Andreei Bălan, Victor Cornea, și fiul lui, Luca. Băiatul de 11 ani locuiește cu mama lui și se înțelege foarte bine cu fiicele Andreei. Cu toate că tatăl lui este jucător de tenis, Luca a preferat fotbalul.

„Am o relație foarte bună cu el, cu copilul meu, Luca, dar și cu mama lui, Irina, o fată pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă, pe când eram mult mai tânăr. Irina este bucureșteancă și am avut o poveste frumoasă de dragoste, cândva. Așa a fost situația atunci, eu am stat mult timp în Statele Unite în acea perioadă… Am avut o relație bună, dar am decis să o luăm fiecare pe drumul lui”, mărturisea Victor Cornea anul trecut, pentru Cancan.ro.

Cum va arăta nunta dintre Andreea Bălan și Victor Cornea

Andreea Bălan și Victor Cornea formează un cuplu de mai bine de un an și jumătate și nu se grăbesc să ajungă în fața altarului. Între cei doi este o diferență de vârstă de 9 ani pe care niciunul nu o simte. Deși nunta nu este o prioritate pentru ei în acest moment, în urmă cu ceva timp, solista a spus că își dorește ca evenimentul să fie unul restrâns.

„Pe o plajă, la mare. Mai departe să fie. Doar pe cei apropiați i-aș vrea. Aș vrea foarte restrâns, pentru că cealaltă a fost foarte zgomotoasă. Eram în altă perioadă atunci. Acum aș face ceva doar pentru sufletul meu, cu apropiații”, a declarat Andreea Bălan în emisiunea „Vacanță de vedetă”, de la Antena Stars.

Ella și Clara sunt fiicele Andreei Bălan din fostul mariaj cu actorul George Burcea.

