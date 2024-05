Anamaria Prodan a fost în prima zi de Paște la cimitir să dea de pomană pentru sufletul mamei sale, regretata Ionela Prodan și a impresionat cu pachetele de mâncare oferite.

Anamaria Prodan, vin cu foiță de aur în memoria mamei sale

În vârstă de 51 de ani, impresara merge adesea la cimitirul Bellu din București, acolo unde mama ei, cântăreața de muzică populară Ionela Prodan își duce somnul de veci. Mama Anamariei prodan s-a stins din viață pe 16 aprilie 2018, după o lungă luptă cu probleme grave la pancreas.

Cu ocazia sărbătorilor pascale se dă de pomană de sufletele celor care nu mai sunt printre noi, iar Anamaria Prodan a respectat tradiția și s-a dus cu pachete cu mâncare la mormântul mamei. Impresara a povestit într-o intervenție pentru click.ro că a pregătit cozonaci și pască pentru mama ei, dar și vin cu foiță de aur, „așa cum îi plăcea ei”.

„Mi-au făcut ai mei cozonaci și pască foarte bune ca să împart de Paște pentru mama. I-am dat vin cu foiță de aur pentru că așa îi plăcea ei, să fie totul pe barosăneală, așa cum îi plăcea ei”, a declarat Anamaria Prodan, pentru sursa citată mai sus.

Pentru mama mea și în amintirea ei nimic nu este prea mult sau prea scump!





Nu este prima oară când Anamaria Prodan dă de pomanană pachete cu preparate de lux. La începutul acestui an, impresara a mers la Bellu pentru a da de pomană cu ocazia Sfântului Ion. La momentul respectiv, Anamaria Prodan a împărțit, printre altele și icre negre.

„Mamei mele îi plăceau foarte tare icrele negre. Am pus în pachete exact ce mânca ea. Nu am făcut din asta o știre. Nu m-a interesat ce comentează lumea.



Am împărțit tuturor ceea ce iubea ea. Atât și nimic mai mult. Pentru mama mea și în amintirea ei nimic nu este prea mult sau prea scump. Nu m-a interesat niciodată și nici nu o să mă intereseaze vreodată. Nici pe mine, nici pe ai mei! Gabriela Lucuțar a fost la înălțime. Lipită mereu de mine. Ca o soră. A făcut ceva minunat și de această sărbătoare în cinstea mamei mele“, a declarat Anamaria Prodan, tot pentru sursa amintită mai sus.

Mici, sarmale și ciorbă de ciolan pentru a marca ziua de naștere a Ionelei Prodan

În urmă cu 2 ani, în 2022, când Ionela Prodan ar fi împlinit 75 de ani, Anamaria a organizat un parastas cu mizi și sarmale. Și a chemat o mulțime de colegi de breaslă de-ai regretatei artiste pentru a-i onora memoria.

„Se vor face sarmale, la pirostrii, la fața locului, le vom mai da un clocot acolo, în cimitir. Va fi și mămăligă. Se vor face și mici, la grătar. Se pregătește și ciorbă de fasole cu ciolan. Va fi meniu românesc. Vom face 250 de sarmale, vreo 150-200 de mici și în jur de 80 de porții de ciorbă de fasole, e un ceaun din acela mare. Vor fi, normal, brânză, ceapă și slănină pentru amatorii de asemenea lucruri.

Am vorbit cu doamna Elena Merișoreanu și mi-a spus că i-a chemat pe Corina Gheorghe, Ștefania Rareș, Constantin Măgureanu, Ionuț Sidău, Petrică Pană, Valeria Arnăutu, Mărioara Man, Mărioara Lincan, Ruxandra Pitulice, Marin Cornea, Ilie Roșu și alții. Toți au confirmat că vor veni, iar Maria Cârneci așteptăm să confirme. Va fi și cor, vom instala și o stație de sonorizare, tragem curent, am primit și aprobările necesare. Vor cânta toți câte o piesă, două în memoria Ionelei Prodan. Ionuț Sidău, cel care imită vocea artiștilor de muzică populară, va face o piesă de-ale Ionelei Prodan, ca și când ar fi ea acolo”– a declarat atunci organizatoarea parastasului, potrivit fanatik.ro.

