Raluka: „Îmi este foarte, foarte greu să stau în casă”

În cadrul emisiunii „Vorbește lumea“ de la Pro TV, Raluka a transmis un mesaj prin video call și a povestit cum arată o zi din viața ei, acum, că toată lumea trebuie să stea în casă. Iată ce a împărtășit artista cu telespectatorii Adelei Popescu și ai lui Cove:

„Dimineața îmi beau cafeaua și ăsta e singurul meu moment de liniște și de relaxare al zilei. De ce spun asta? Mie îmi este foarte, foarte greu să stau în casă, sunt o persoană foarte, foarte activă, care aleargă non-stop, de dimineață până seara, și căreia îi place să facă tot timpul ceva. Tocmai de-asta încerc să-mi găsesc tot felul de activități prin casă, și pentru că la alergat nu mai pot ieși, încerc să alerg prin casă cât de mult pot eu. Reușesc să fac destul de mult sport, nu sunt genul care să stea la seriale sau să citesc prea mult – citesc doar înainte de somn. Dar îmi place să dansez în continuu prin casă și să cânt și să fac toate lucrurile pe care nu am apucat să le fac până acum, pentru că nu am avut timp să le fac. Îmi place să pictez cu nepoțeii mei, îmi place să cânt cu ei, să dansez împreună cu ei, să facem tot felul de joculețe și cred că asta ne ocupă toată ziua. Cumva, încercăm să ne hrănim sufletul. E momentul în care putem avea grijă de trupul și de sufletul nostru. Pentru că dacă le hrănim pe astea două, cred că mintea va fi și ea ocupată așa cum trebuie. Să știți că oricât de puternici am crede că suntem, nu suntem invincibili. Tocmai de-astea trebuie să stăm în casă, pentru că îi avem pe bunicul, pe bunica sau pe mama și pe tata, care au nevoie ca noi să stăm în casă pentru ei. Nu suntem invincibili – stați în casă“, își sfătuiește artista comunitatea de urmăritori.

Foto: George Pruteanu. Instagram.com/ralukaofficial

