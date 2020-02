Prima echipă eliminată de la Asia Express

Marți seară, drumul echipei formate din Nico și Andra în Asia Express a ajuns la final. După ce au trecut prin mai multe probe pentru a se salva, cele două au ajuns ultimele la Gina Pistol. Au mai avut o șansă: ancora. Doar că aceasta s-a dovedit a fi roșie, ceea ce înseamnă eliminare.

„Sinceră să fiu nu aveam speranță că vom trece mai departe”, a spus Andra când a aflat că au ajuns ultimele.

„Îți dai seama că ești ofticat atunci când știi că poți mai mult”, a completat ea.

„Ziua asta a fost cea mai frumoasă pentru noi”, a spus Nico înainte de a afla care este culoarea ancorei.

După ce Gina a deschis cufărul, s-a descoperit că ancora era roșie.

„Era de așteptat”, a spus Andra

„Îmi pare rău pentru ea”, a precizat Nico.

„Sunt foarte fericită că am cunosctu oameni minunați. A fost o experineță foarte tare, va fi o amintire foarte frumoasă. Îmi pare rău că nu voi mai fi cu voi. Show must go on”, le-a spus Andra colegilor ei de la Asia Express.

