Paula Chirilă, supradoză din greșeală: „A început să mi se umfle limba și mă sufocam”

Paula Chirilă, care va împlini 44 de ani pe 21 iulie, a fost invitată în emisiunea lui Dan Capatos, unde a vorbit despre intervenția estetică pe care și-a făcut-o pentru conturarea bărbiei și, totodată, a dezvăluit o situație mai puțin cunoscută, cauzată de o supradoză de medicamente naturiste: „La un moment dat țin minte că am trecut printr-o perioadă de asta în care luăm ceva din plante. Simțeam nevoia de liniște, lucrăm într-un proiect și mă duceam plângând și plecam plângând la filmări.

Ţin minte că atunci am avut o perioadă în care luam din astea din plante, până când am luat prea multe și am intrat în șoc anafilactic, în emisiune și a început să mi se umfle limba pentru că am depășit doza, nu mi-am dat seama. Am făcut o supradoză, am început să mă sufoc în emisiune și am ieșit. Am luat un atihistaminic și mi-am revenit treptată, treptat”, – a mărturisit Paula Chirilă la Antena Stars, conform Spynews.

Sursă foto: Arhivă

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro