Octavia Geamănu (38 de ani) a reacționat în mediul online, după ce a fost criticată pentru dezvăluirea referitoare la faptul că ea și soțul, Marian Ionescu, au dormitoare separate.

Prezentatoarea de televiziune a vorbit în urmă cu două luni despre casa în care locuiește cu familia ei și a dezvăluit că s-a ocupat personal de amenajarea spațiului în care trăiesc. Un lucru care a atras atenția multora a fost faptul că jurnalista a precizat că au dormitoare separate. Octavia Geamănu și Marian Ionescu sunt căsătoriți de șapte ani și au un copil, Andrei (6 ani).

„Marian are dormitorul lui, iar acesta este dormitorul meu”

„N-am apelat la niciun arhitect, nu ne-am inspirat din nicio revistă, ci pur și simplu am făcut-o după cum am simțit amândoi. (…) Mi se pare o casă potrivită unor oameni cu suflet de artist. În plus, și noi, ai casei, avem fiecare spațiul nostru. Marian are dormitorul lui, iar acesta este dormitorul meu, cu baia mea… spațiul meu personal. La etaj, este atelierul de pictură al lui Marian și dormitorul lui Andrei. Andrei mi-a zis că, atunci când o să crească, spațiul acela va fi doar pentru el și musafirii lui.”, a spus Octavia Geamănu pentru OK Magazine.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

Unii internauți au avut reacții negative cu privire la modul în care jurnalista trăiește, spunând că nu le se pare în regulă ca doi soți să aibă dormitoare separate.

Octavia Geamănu le-a răspuns celor care o critică, printr-un mesaj pe Facebook. Soția lui Marian Ionescu a ținut să precizeze că declarația ei legată de dormitoarele separate a fost puțin scoasă din context, deoarece ea s-a referit strict la compartimentarea casei, nu la detalii intime legate de relația ei cu soțul.

„Am înțeles că am deranjat multa lume cu felul în care trăiesc. Și aș vrea să explic pentru cei care au înțeles altfel decât mi-aș fi dorit să se înțeleagă. Nu e o justificare a modului de viață. Căci până la urma asta e forma în care alegem să trăim fără a-mi trece prin gând că supăr pe cineva. Felul în care un cuplu trăiește, tine de intimitate.

Când presa a scris că eu și soțul dormim separat că pe ceva extraordinar, nemaivăzut, nemaiîntalnit, a fost o preluare a unei declarații din interviul pentru Ok Magazine în care vorbeam despre casa, respectiv cum e compartimentata, cum avem norocul de a nu lasă vreun spațiu neocupat, prin care să nu trecem.

Nu descriam intimitatea noastră, ci ce spații ocupă fiecare. Eu cu spațiul meu unde îmi place să mă retrag, să văd ce film am eu chef, să citesc, să mă machiez, să scriu fără să îmi simtă cineva prezenta.

Marian cu atelierul lui de pictură și spațiul lui de studiu, de care în mod sigur are nevoie. Andrei cu camera lui de joaca și dormitorul lui de când s-a născut.” – a transmis vedeta de televiziune.

„Nu e ușor să păstrezi o relație vie”

Octavia Geamănu a continuat apoi spunând că nu înțelege de ce o judecă lumea. Ea consideră că nu e nimic greșit ca fiecare membru al familiei să aibă un spațiu al lui, unde să fie singur cu el.

„Ulterior s-a declanșat “jihadul” la adresa mea. N-am citit vreun comentariu însă am aflat de curând despre cât de celebra am devenit brusc. În adolescență am răsfoit cărți scrise de Goethe. Și printre multe rânduri care mi-au rămas în minte e și cel legat de familiarismul care ucide o relație, implicit dragostea. Nu e ușor să păstrezi o relație vie, să fii îndrăgostit și după un deceniu, ori doua, ori trei de omul lângă care îți petreci viață, însă eu am crescut cu convingerea că o fi greu, dar nu imposibil.

Daca ai suficient spațiu în casă, nu e păcat să nu te bucuri de intimitate fără să fugi de partener? Să îi respecți nevoile, poate tabieturile, fără că acestea să te afecteze în vreun fel? Ce e greșit să ai spațiul tău în care să-ți aduni gândurile? Să fii tu cu tine trăind în armonie cu partenerul tău?”

„Nimeni nu ne aparține!”

Jurnalista a subliniat apoi importanța păstrării unei “urme de mister” față de partenerul de viață. Pentru că nimeni nu aparține, de fapt, nimănui.

„Da, cred în a păstra o urma de mister în fata omului cu care trăiești. Căci sunt atâtea situații despre care chiar nu trebuie să știm. Multe cupluri se culca pe urechea lui “e a mea”, “e al meu”, însă nimeni nu ne aparține. Iar când alegi să îți împarți viață cu cineva, daca i-ai dăruit-o până la a o anula pe-a ta, să nu ajungi să fii surprins când partenerul vă caută altceva. Să iubești și să fii iubit. Să trăiești în armonie deplina fără prea mare efort, serios daca nu constat că tine mult și de noroc.” – a încheiat Octavia Geamănu.

Foto – Facebook