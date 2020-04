Oana Tache e însărcinată!

Cu o activitate de peste 25 de ani în media românească, vedeta care s-a lansat la 5 ani în televiziune, la Abracadabra, și la 9 ani în presa scrisă are la activ peste 50 de proiecte TV și 450 de interviuri cu artiști internaționali de top. A fost singura reprezentantă a României la 8 ediții MTV EMA și voice over pentru trei posturi radio și TV. Anul trecut a fost unul pln pentru Oana – a fost singura reprezentantă a României la Bruxelles, la European Youth Week, și unicul influencer desemnat de Parlamentul European și Comisia Europeană să reprezinte România în cadrul Alegerilor Europarlamentare, colaborând pe proiecte de implicare civică cu Parlamentul European. În plus, tot în 2019 a fost desemnată câștigatoarea Best Social Good Campaigns la WEBSTOCK.

Oana a continuat să aibă numeroase proiecte în zona showbizului, având inclusiv o rubrică dedicată în revista Unica, intitulată „Lumea lu’ Tache.”

Însă cea mai frumoasă știre legată de Oana Tache este cea legată de prima sarcină, confirmare pe care a avut-o chiar în ziua de Crăciun, vedeta fiind gravidă acum în șase luni. Oana mai spune că atât ea, cât și soțul ei, Filip, își doreau să devină părinți, iar momentul a venit la mii de kilometri depărtare de casă. Bebelușul a fost conceput în vacanța din Japonia, petrecută în iarna lui 2019. „Ne doream foarte mult să devenim părinți. Însă, mai ales pentru că amândoi suntem foarte activi profesional, a fost nevoie de o relaxare completă și o în capătul celălalt al lumii, ca să ne resetăm și să neconcentrăm pe ceea ce, iată, împlinește familia noastră. Am aflat de Crăciun că vom fi trei și, deși sună a clișeu, vestea asta a fost cel mai frumos cadou pe care l-am primit vreodată. De când am aflat că va fi băiat, glumim foarte des spunându-ne că, odată conceput în Japonia, Țara Soarelui-Răsare, bebelușul nostru va fi sigur un mic extraterestru dependent de răsărituri, viteză și tehnologie. Cu așa părinți, sigur va fi un omuleț hiperactiv, vesel și cu personalitate”, crede vedeta.

Oana spune că de la ea va moșteni pasiunea pentru muzică, festivaluri și sport extrem, iar de la tatăl lui o să învețe cum stă treaba cu matematica, fizica și științele exacte. Încă de acum își face simțită prezența în mod viguros, pentru că viitoarea mămică constată cât de mult dă din picioare, ceea ce o face să își imagineze cum o să umble cel mic cu blugii rupți pe la concerte sau cum va fi când vor pleca cu el la sailing sau schi.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro