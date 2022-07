O cântăreață din Brazilia a născut în vacanță, fără să știe înainte că este însărcinată

Manoela Fortuna, una dintre concurentele ediției braziliene a show-ului The Voice, a născut în timpul vacanței sale din Italia, dar, potrivit declarației sale, nu știa că este însărcinată.

Solista, în vârstă de 28 de ani, se afla în Ricadi, regiunea Calabria, în vacanță cu prietenii săi, atunci când ceea ce a crezut că este doar o simplă durere de stomac s-a transformat în ceva ce i-a schimbat viața. Atunci când durerile au devenit foarte mari, cântăreața a fost transportată la spitalul Jazzolino din Vibo Valentia, acolo unde o investigație cu ultrasunete, a relevat faptul că este gravidă.

Câteva ore mai târziu, Manoela a născut o fetiță cu greutatea de 2,450 kilograme și i-a ales numele Esperanza. „Nu i se vedea burtica, eu am crezut că doar s-a îngrășat. Tatăl copilului a fost informat și va veni în Brazilia pentru a-și cunoaște fetița”, a declarat Gaetano Caracciolo, un prieten al Manoelei.

Chiar prietenul citat este cel care, găsind-o pe cântăreață cu mari dureri abdominale, a transportat-o la spital. Femeia luase și câteva pastile pentru dureri, crezând că este vorba doar despre niște crampe. De asemenea, solista a fost luată prin surprindere, potrivit medicilor, și pentru că a avut menstruație normală în toată această perioadă, lucru care i-a dat siguranța că nu este însărcinată. „A fost un șoc pentru toată lumea, dar copilul este bine și este superb”, a declarat o prietenă de-ale Manoelei.

La cantante Manoela Fortuna,celebre in Brasile per aver partecipato a uno noto show in tv,è stata protagonista di un evento assurdo. Gli amici l’hanno soccorsa durante le vacanze in Calabria. Con forti dolori, in ospedale,ha scoperto di essere incinta ed ha partorito una bambina. pic.twitter.com/MavKzaGNgC

