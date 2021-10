„Nu am crezut că o să fie iubirea tinereții mele”. Cine este bărbatul care i-a frânt inima lui Theo Rose

Maria Teodora Diaconu sau Theo Rose (24 ani) este una dintre cele mai apreciate cântărețe de la noi. Discretă cu viața personală, artista rareori a vorbit deschis despre relațiile ei romantice.

Invitată la Podcastul lui Damian Drăghici, Theo Rose a povestit despre prima ei iubire care s-a întâmplat pe când avea 18 ani. Artista, deși locuia în București, s-a îndrăgostit de un băiat de etnie romă dintr-un alt colț al țării, Timișoara. Relația nu a durat mai mult de un an, mai ales că, pentru cântăreață, ceea ce se întâmpla era o pasiune toxică și bolnăvicioasă: „la focul acela aprins, eram în stare să fac multe chestii. Noroc că sunt foarte mândră și demnă, ca femeie, și în momentul în care s-a terminat, nu am dat niciun semn, nu am făcut nimic. Eu, în sufletul meu, m-aș fi dus după el, dar nu am făcut nimic”, și-a amintit Theo Rose.

Cântăreața a început să cocheteze cu muzica de la o vârstă fragedă, având-o pe sora ei drept model, apoi concursurile de muzică populară și premiile obținute i-au confirmat că are talent. Artista a început, pe parcurs, să studieze și muzica ușoară.

De-a lungul timpului, Theo Rose a colaborat cu artiști cunoscuți, printre care DJ Project, What’s Up, Florin Salam sau Jador. A avut nenumărate apariții tv, printre care coprezentatoare la matinalul „Vorbește lumea” și concurentă la emisiunile „Te cunosc de undeva” și „Bravo, ai stil!”.

Artista se confruntă cu stări de anxietate

Theo Rose a explicat la podcast că ceea ce i s-a întâmplat în copilărie îi provoacă anxietate în viața de adult. Fiind un copil conștient, atunci când existau tensiuni în familie, artistei îi era teamă ca părinții să nu se despartă, chiar dacă ei nu au plănuit niciodată asta: „acum, îmi controlez stările de anxietate. Am în fiecare zi. A fost greu să accept că eu am așa ceva. Am crescut cu principiul ăsta, că sunt o fată zdravănă de la țară, că pe mine nu mă sperie nimic… și nu e așa. Ești slab în fața multor chestii”, a povestit cântăreața.

Poți urmări podcastul integral pe YouTube.