Misty nu mai suportă criticile că a distrus relația dintre Keo și Andreea Bălan

Misty, femeia cu care Keo a înșelat-o pe Andreea Bălan și care în prezent este partenera lui, nu mai suportă criticile oamenilor care o acuză că a stricat relația celor doi.

În cadrul emisiunii Xtra Night Show de la Antena 1, designerul Adrian Oianu a analizat mai multe ținute purtate de vedete la un eveniment monden. Printre vedetele vizate a fost și Misty, partenera de viață a lui Keo, care în trecut i-a fost amantă când el încă era într-o relație cu artista Andreea Bălan.

Cătălin Bordea, colegul lui Dan Capatos în emisiune, a remarcat: „Misty… cu Keo, de i-a spart casa lu’…”. Designerul a comentat apoi ținuta acesteia: „Cum să încep? Un spate frumos… Dacă ar trăi Coco Chanel și ar vedea cum e purtată geanta ei probabil că ar mai muri de zece ori… Cu săndulețele argintii și geanta, în sfârșit… Ținuta e legată, cu burciul gol, gen dancing samba. Pantaloni prea lungi…”.

Nu a durat mult până când Misty a reacționat pe Facebook:

„Pantalonii prea lungi, mi-i asum! Am luat ținuta de la Monarh FashionDesign cu puțin timp înainte de evenimentul acesta și am crezut că cele mai înalte tocuri pe care le aveam acasă will do it ? n-a fost așa, “S-a produs o extorsiune a unei…într-o…după care… puteți uita! “ ???. În altă ordine de idei, asta cu “ E aia care a spart casa lu…!“ e mega răsuflată! Get over it like everybody did! N-a spart nimeni nicio casă, era spartă și terminată demult! Așa… Ceea ce nu am înțeles, deși domnul Oianu a explicat, dar nu prea… ? Cum se poartă această geantă “Coco “ până la urmă? Cam atât… Mulțumesc ?”

