Mihai Mitoșeru regretă că a divorțat: „Poate ar fi trebuit să fac și eu ceva”

Mihai Mitoșeru (47 ani) a divorțat în urmă cu trei ani, însă acum regretă că a luat acea decizie, în loc să își salveze căsnicia.

Invitat în emisiunea „Bărbați vs Femei”, Mihai Mitoșeru a vorbit deschis despre viața personală. Acesta a mărturisit că regretă că a divorțat în loc să încerce să rezolve problemele pe care le avea cu soția sa, Noemi.

Mihai Mitoșeru regretă că a divorțat de Noemi

Prezentatorul spune că acum, la trei ani de la divorț, a realizat că a greșit atunci când a mers pe calea separării. Acesta este de părere că ar fi putut să își salveze căsnicia dacă ar fi mers la terapie de cuplu.

„Am divorțat acum trei ani. Am avut două relații, una de 10 ani, una de 14 ani. Cred că am fost destul de ok în viața asta și destul de serios. Nu mă întreba de ce am divorțat că nici eu nu știu. Acum îmi pare rău”, a declarat Mihai Mitoșeru, potrivit Wowbiz.

„Ne plafonasem, nu am știut cum să gestionez siatuația. După 14 ani de zile ne certam foarte rău, vorbeam urât. Poate ar fi trebuit să fac și eu ceva, dar în loc să fiu eu ok și mai matur, îi răspundeam mai rău decât o făcea ea și nu am știut să salvez situația”, a mărturisit el.

Prezentatorul spune că acum vede lucrurile altfel. Deși nu mai poate schimba nimic în relația cu Noemi, Mitoșeru își dorește să găsească o femeie alături de care să își petreacă restul vieții.

Mitoșeru, sprijinit de mama sa: „Ar vrea să fiu cu cineva, să fac copii”

Deși nu are lângă el o femeie cu care să împartă lucrurile bune și pe cele rele, Mihai Mitoșeru are toată susținerea mamei sale. Camelia Mitoșeru și-ar dori, totuși, câțiva nepoți.

„Doar pe mama o mai am. Mama ar vrea să fiu cu cineva, să fac copii cât mai mulți. Nu am simțit presiune niciodată. Ea a fost genul de mamă, care m-a ajutat, care a făcut absolut orice pentru mine. M-a crescut și singură, că la un moment dat au divorțat ai mei. A fost și mamă și tată. Ea mi-a dat niște sfaturi, dar niciodată nu mi-a spus că ar trebui să fac asta că vrea ea sau ar trebui să fiu cu persoana asta că zice ea. Din contră, ea s-a înțeles foarte bine cu persoanele cu care eu am avut relații. Când ne certam, mama a fost de partea lor”, a povestit prezentatorul.

Mihai Mitoșeru spune că acum este în căutarea unei femei cu care să își petreacă restul vieții pentru că, zice el, nu este făcut să fie singur.

„Sunt om de relație drept dovadă relațiile de 10, respectiv 14 ani, înseamnă enorm, unii poate nu au într-o viață. Trebuie să găsesc persoana cu care simt eu că vreau să stau, să trăiesc”, a precizat el.

