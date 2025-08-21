  MENIU  
Mihai Călin, dezvăluiri despre mariajul de 22 de ani: „Trebuie să îți păstrezi umorul, pentru că viața poate fi dură"

Amelia Matei
Actualizat 21.08.2025, 16:21

Mihai Călin este împreună cu soția lui de 22 de ani. Cei doi s-au întâlnit într-un restaurant prima oară, iar jumătate de an mai târziu viața i-a adus din nou împreună. De atunci sunt de nedespărțit și au împreună un fiu care a urmat drumul tatălui său în viață.

Mihai Călin și soția lui sunt împreună de 22 de ani

Mihai Călin și Silvia, soția lui, sunt împreună de 22 de ani. Actorul din serialul „Betoane” a vorbit despre secretele unei căsnicii de lungă durată. El a mărturisit că nu există reguli speciale sau secrete, însă există o admirație pe care ambii și-o poartă reciproc, atât din punct de vedere profesional, cât și uman, în privința valorilor și principiilor în care ambii cred.

În plus, cei doi comunică în fiecare zi despre tot și orice.

Actorul a spus că relația se transformă și ea odată cu trecerea anilor și căsnicia lui a trecut prin provocări și momente dificile, mai ales în pandemie. Mihai Călin a vorbit pentru cancan.ro despre aceste aspecte.

„Viața te schimbă, te transformă, te maturizezi, se-adună anii, relația se transformă la rândul ei, bineînțeles. Au fost provocări și momente dificile, mai ales în perioada de pandemie, când toată lumea cred că a trecut prin clipe grele, de izolare.

Atunci fiul nostru tocmai începea liceul, Evaluarea Națională a dat-o în pandemie, apoi a început liceul online. Cred că toți am simțit acea perioadă ca fiind foarte dificilă, datorită anormalității situației. A trebuit să ne adaptăm cumva. Se adunau tensiuni uneori, doar că noi fiind artiști, am găsit resurse să ne mai jucăm, să privim lucrurile și mai cu haz.

Citește și: Mihai Călin: „Fiul meu nu vrea să se facă actor”. Dezvăluiri despre soție și gelozia din cuplu / Exclusiv

Trebuie să-ți păstrezi umorul, pentru că altfel viața poate fi dură, iar cotidianul poate fi atât de apăsător prin banalitatea lui, încât să te tocească cumva și să ajungi să privești lucrurile doar în nuanțe de gri, să nu găsești bucurii. Poți găsi ceva bun în orice, trebuie doar să știi cum să privești”, a spus Mihai Călin.

La ce se pricepe soția lui Mihai Călin

Actorul a vorbit despre faptul că soția lui se pricepe de minune să facă surprize și că i le făcea foarte des, mai ales în pandemie, când oamenii aveau mai mult timp pentru a stat acasă. Actorul a povestit că soția lui și-a găsit pasiunea în bucătărie și că îi făcea tot felul de surprize și că se pricepe la o mulțime de lucruri, de la bucătărie, descoperi muzică nouă până la vestimentație. În plus, spune el, o surpriză pe care el poate să o facă este o vacanță, pentru că este o bucurie garantată. Și, nu în ultimul rând, flori.

„Soția mea făcea tot felul de preparate în care punea floricele comestibile și toate arătau minunat. Le postam online și toată lumea zicea că sunt foarte drăguțe. După ce le postam, ziceam: „Acum mă duc să mănânc și eu ceva consistent!” (râde). 

Citește și: Mihai Călin, nevoit să slăbească. Schimbările alimentare făcute de actorul din serialul „Lasă-mă, îmi place! Camera 609″ / Exclusiv

Ea se pricepe la surprize de genul, la muzică, descoperă muzică foarte bună, foarte cool și în ceea ce privește articole de vestimentație, împreună cu ea le aleg, pentru că eu sunt praf la domeniul acesta. 

În schimb, ea le găsește pe cele mai speciale. Nouă ne place foarte mult să călătorim, iar asta este o surpriză garantată pe care pot să i-o fac: să spun brusc că mergem undeva. Iar pe lângă asta, flori”, a spus Mihai Călin.

Cu ce se ocupă Matei, fiul celor doi

Mihai Călin și soția lui au împreună un fiu pe nume Matei. Acesta este un tânăr care știe ce vrea să facă și de aceea este student la Regie de film. Actorul spune că nu el l-a împins spre zona asta, ci a venit de la el.

„Probabil că a văzut în casă discuțiile noastre. El a început să vadă filme interesante de artă, de care eu n-am auzit în viața mea, un fel de filme coreene din anii 50, încă de la 14-15 ani. Noi vorbim, a început să-mi ceară sfaturi acum, dar pur și simplu discutăm, nu îi spun niciodată ce să facă. 

Citește și: Cum arăta Mihai Călin la cununia civilă cu Silvia. Actorul a intrat în posesia pozelor după 20 de ani

Vorbesc cu el ca și cu un prieten, căruia îi spun părerea. El decide întotdeauna. Este și un pic încăpățânat, ceea ce poate să fie o calitate. 

L-am sprijinit mereu să facă ce vrea. Sper să treacă prin ce am trecut și eu și soția mea, adică faptul că ne-am descoperit devreme ce ne place să facem. Dacă îți place să faci un lucru și îl transformi în profesie, practic nici nu simți că muncești, de cele mai multe ori”, a spus Mihai Călin.

