Mihai Budeanu de la 3 Sud Est a fost la un pas de moarte: „Nu e ușor să ți se spună că mai ai 5% șanse la viață” / Exclusiv

Înainte de 3 Sud Est, dansai împreună cu Viorel Șipoș. Cum v-ați cunoscut și cum ați început „Original Dance”?

Eu și Viorel ne-am cunoscut în fața blocului AV 37. Locuiam amândoi acolo, eu la etajul doi și Viorel la trei. Într-o zi a venit să-mi ceară pompa de umflat roata la bicicletă și de atunci am rămas prieteni pe viață.

„Original Dance” a luat ființă în fața blocului în care locuiam eu și Viorel. Mai exact în holul scării pentru că aveam geamuri la intrare și așa ne puteam sincroniza (râde). Ne doream foarte mult să dansăm într-o sală adevărată, cu oglinzi, dar astea au fost condițiile la început.

Mihai Budeanu, prima întâlnire cu Laurențiu Duță: „Ne-am dus acolo fără ca el să știe că, pe scenă, va avea o surpriză”

3 Sud Est a fost cea mai cunoscută trupă de băieți din România. Îți mai aduci aminte cum l-ai cunoscut pe Laurențiu Duță?

Pe Laurențiu l-am cunoscut printr-un prieten comun, Edy Bostan. Edy era un dansator profesionist, făcea dans modern și, văzându-ne pe mine și pe Viorel la o prezentare de dans el ne-a plăcut foarte mult. Ne-a propus să dansăm în spectacol alături de Laurențiu Duță.

Trupa 3 Sud Est la început de drum. Sursă foto: Arhivă personală

Laur cânta deja, avea spectacol la Teatrul Fantasio din Constanța. Ne-am dus acolo fără ca Laur să știe ca, pe scenă, va avea o surpriză (râde). Am intrat și am dansat pe una din piesele lui iar toată sala a fost în delir. Când a văzut Laurențiu că succesul e mare și cu noi în formulă a decis să rămânem și să dansăm în spectacolele lui.

Cum a evoluat relația voastră?

Relația a fost una foarte bună, drept dovadă că suntem și azi împreună. A urmat o perioadă de colaborare, noi dansam cu el, apoi am făcut cu Viorel Șipoș o trupă de hip-hop care se numea AV37. Pe 17 septembrie 1997 am decis să formăm trupa 3 Sud Est.

Mihai Budeanu vorbește despre succes: „Nu exista timp să ne gândim la prostii”

Erați foarte tineri, niște copii, dar aveați un succes uriaș. Cum ați reușit să-l manageriați ca să nu vă ia mințile?

Am fost foarte conștienți de succesul nostru și ne-am dorit foarte mult să facem muzică, să rămânem mulți ani în domeniu. Am tratat totul cu seriozitate, calm și muncă deci nu exista timp să ne gândim la prostii.

Care a fost cea mai frumoasă perioadă a voastră, ca trupă? Dar cea mai grea?

Clar cea mai frumoasă a fost perioada de început, când se construia trupa. Descopeream tot felul de inovații în muzică, sunete, beat-uri. Și acum îmi place foarte mult pentru că avem experiență, maturitate în gândire și un public ascultător care s-a format în cei 26 de ani de când există trupa noastră.

3 Sud Est, cea mai cunoscută trupă de băieți din România. Sursă foto: Arhivă personală

„Oamenii ne spun să nu ne despărțim niciodată”

Cum era Mihai la 20 de ani și cum este azi, la 50? Ce simți că ai câștigat și ce crezi că ai pierdut?

Și la 20 și la 50 sunt la fel. Un timp calm, echilibrat, nu mi-a plăcut niciodată hazardul, poate doar în muzică, intepretare și versuri. Simt că am câștigat respect, faimă și asta văd în fiecare zi de când ies și până intru în casă. Oamenii mă salută, mă întreabă mereu ce planuri avem, când scoatem următoarea piesă. Ne spun să nu ne despărțim niciodată pentru că au crescut cu muzică noastră.

Mihai Budeanu despre copilărie: „Am fost privilegiat să am o combină muzicală”

Ce-ți plăcea să faci când erai copil?

În afară de jocurile pe care le aveam cu toții în cartier, ascultam și foarte multă muzică. Tata a fost navigator în perioada aceea și am fost privilegiat să am o combină muzicală. Asta se întâmpla prin anii ’80, ’90. După aceea a venit revoluția și totul era la discreție. Au apărut posturile muzicale și totul era mai ușor de procurat.

Când aveai nevoie de sfaturi la cine te duceai, la mama sau la tata?

Nu prea apelam la ai mei, încercam să mă ghidez singur. Știu, în sufletul meu sunt un singuratic. Am încercat să fac lucrurile corect astfel încât să nu apelez la nimeni.

Mihai Budeanu a avut o adolescență agitată: „Fetele erau îndrăgostite de mine, eram un star în cartier”

Cum a fost perioada liceului? Erai timidul sau rebelul? Cunoscut de toată lumea erai deja.

Perioada liceului nici nu știu când a trecut. Nu eram nici rebel, nici timid, nu aveam absențe în comparație cu sora mea, Ștefania (râde). Cunoscut am devenit după liceu, pe vremea aceea eram doar „Original Dance”. Fetele erau îndrăgostite de mine, eram un star în cartier (râde).

Mihai Budeanu are numai cuvinte de laudă la adresa soției lui, Emma

Îți mai aduci aminte cum ai cunoscut-o pe Emma? Ce ai gândit când ai văzut-o prima dată?

Nu mai știu bine perioada, eram copii, eu aveam 17 ani și ea vreo 14. Cel mai bine ne-am cunoscut după ce am venit din armată, asta era undeva prin 1995. Atunci pot spune că ne-am apropiat, mergeam la părinții ei acasă, ea venea la ai mei și, într-un final, am rămas împreună până azi.

Mihai și Emma Budeanu. Sursă foto: Arhivă personală

Sunteți împreună de 31 de ani. Cum ați reușit să treceți peste perioadele grele? Că sigur au fost.

Așa este, suntem împreună de mulți ani. Perioade grele am avut, dar destinul a spus că trebuie să rămânem împreună.

Există un secret ca o relația să dureze atât de mult?

Da, aveam noi o piesă în care se spunea, la un moment dat: secretul iubirii, secretul iubirii, secretul iubirii, daaa. Deci asta e secretul, restul e cancan (râde).

Sara și Ștefan, copiii lui Mihai Budeanu, au moștenit talentul tatălui lor

Cum este tăticul Mihai? Ștefan și Sara au luat o parte din talentul tău?

Tăticul Mihai e cool cu copiii lui, nu le dau niciodată senzația că nu știu ce se întâmplă în jur. Mă conformez foarte repede la timpurile actuale și încerc să intru în mintea lor. Ștefan face pian, dar este și arbitru la juniori, la fotbal. Sara ascultă muzică și o aud cântând, dar trebuie să facă facultatea și o voi sprijini și în muzică.

Ce ai învățat, până acum, de la copilașii tăi?

De la ei am învățat limbajul prescurtat de gang, gen: frt, csz, vtm, pbn (râde). Spre deosebire de mine, ei știu foarte bine limba engleză, au amândoi diplome cu punctaj maxim, iar asta mă bucură foarte mult. Se vor descurca oriunde în lume. Sara începe facultatea de științe americane, va fi un plus pentru ea. Și am mai învățat să comand online de mâncare (râde).

Mihai, Emma si Sara Budeanu. Sursă foto: Arhivă personală

Mihai Budeanu, la un pas de moarte: „Nu e ușor să ți se spună că mai ai 5% șanse la viață”

Care a fost cel mai urat greu moment din viața ta?

Cel mai greu moment a fost perioada de Covid19. Eu am stat aproape o luna la ATI Medgidia. Am fost la un pas de final de viață. Părinții mei și soția au trecut prin suferință, dar cel de sus mi-a dat o șansă să revin lângă ei. Am suferit și eu foarte mult pentru că nu e ușor să ți se spună că mai ai 5% șanse la viață. La o lună de zile după ce mi-am revenit, mama s-a stins din viață. Ea s-a consumat foarte mult în perioada cât am stat la ATI și era cardiacă.

Am trecut de cele două suferințe, iar astăzi mă bucur de viață și de succes. Cu toți avem un destin și un singur lucru am învățat din perioada aceea: doar sănătatea își da puterea să realizezi totul și să te bucuri de familie, de viață, de tot. Amin!

Ce calități și defecte are Mihai Budeanu

Care este cea mai importantă calitate a ta și cel mai mare defect?

Cea mai mare calitate a mea este că las de la mine. Vreau să fie bine. Știu, mulți zic că aș fi prea moale sau naiv, dar mie nu îmi place cearta, vreau pace. Nu am gânduri ascunse de răzbunare vis a vis de cineva care m-a jignit sau mi-a vorbit de sus. Prefer să cedez eu primul.

Defectul meu… oare am așa ceva? (râde). Doamne, sunt perfect! Asta e, câteodată mai am puțină aroganță, dar nu la modul serios, ci doar ca să mai glumim.

Ce știi sigur că nu ai face niciodată în viața ta?

Nu aș face rău nimănui, niciodată cu bună știință. Nu aș blestema niciodată pe nimeni pentru că lucrurile astea se întorc și, când ți-e lumea mai dragă, atunci ți-o dă karma. Era o glumă legată de asta, răul se întoarce, binele nu mai vine (râde). Glumesc. Binele vine atunci când nu ai așteptări prea mari.

Ai făcut compromisuri în viață?

Nu, nu am făcut compromisuri în viață. Cuvântul dat așa va rămâne la mine. Nu promit niciodată cuiva ceva ce nu pot materializa.

Dacă ai fi, din nou, la începutul carierei, ce greșeală știi sigur că nu ai mai repeta?

Nu pot să mă gândesc la așa ceva pentru că tot ce am făcut, am făcut din pasiune și cu bună știință, cu foarte mare plăcere. Nu știu dacă au fost greșeli, pur și simplu au venit din interiorul nostru.

