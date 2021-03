EXCLUSIV! Michele Morrone: „Nu puteam să stau acasă să plâng, show-ul trebuie să continue!”

Poate te-a cucerit cu rolurile lui pe Netflix, sau poate vocea lui a fost cea care te-a atras, cert este că Michele Morrone este pachetul complet.

Pe 11 martie, el pregătește un concert livestream care va fi difuzat din Sin Studio, Roma, Italia. El va cânta melodiile de pe albumul cu care a făcut furori în 2020, „Dark Room”. Mai mult, el a pregătit un nou album, despre care ne-a povestit mai multe pe Zoom.

Michele, tu ești atât un actor de renume, cât și un cântăreț. Cum găsești echilibrul între cele două?

E ca și cum m-ai întreba „îl preferi pe primul sau pe al doilea fiu al tău”? Nu există un răspuns. Am reușit să fac ambele lucruri pentru că am o echipă foarte bună care mă sprijină. Odată ce ai o echipă ca aceasta, poți face orice.

Ce te inspiră când vine vorba de muzică?

Nu pot să spun că am o sursă de inspirație. Eu mă inspir me mine însumi. Uneori stau în colțul meu sau conduc sau pictez și mă lovește inspirația. Nu știu exact de ce, dar se întâmplă.

Care este cea mai mare satisfacție pe plan muzical?

Cea mai mare satisfacție a fost să câștig premiul de platină de patru ori. Și să fac oamenii fericiți! Aproape zilnic pe Instagram primesc multe mesaje care spun că muzica mea a ajutat oamenii să treacă prin depresie sau momente dificile. Oamenii îmi spun că atunci când îmi ascultă muzica se simt puțin mai fericiți, puțin mai liberi. Ăsta este țelul meu.

Când ai lansat albumul „Dark Room” pandemia ți-a răpit șansa de a cânta piesele pe scenă. Cum te-a afectata asta?

Cel mai frumos lucru este atunci când ai fanii în fața ta. Pandemia mi-a furat asta, și nu este ceva simplu pentru un artist. După ce a trecut un an, chiar îmi doresc foarte mult să mă întorc pe scenă, vreau să cânt din nou pentru publicul meu. Și am găsit și o soluție – un concert livestream. Nu este un concert la care mergi fizic, ci un concert pe care îl urmărești din confortul casei tale, de pe laptop, de pe telefon, de pe iPad. Am găsit, așadar, o modalitate de a face lucrurile inteligent. Concertul o să fie pe 11 martie, iar toată lumea de pe scenă va fi testată. Se vor purta măști pentru siguranță.

Cu ce te-ai confruntat cel mai tare pe plan profesional din cauza pandemiei?

Am avut multe proiecte pe care nu am mai putut să le fac din cauza pandemiei – turneul și concertele au fost unele dintre ele. Așa că am pierdut multe oportunități. Asta m-a afectat mult, dar ce puteam să fac? Nu puteam să stau acasă să plâng, show-ul trebuie să continue! Trebuie să vii cu noi idei.

Muzica ta deja se află pe coloana sonoră a celui mai recent film de succes în care ai jucat. Ți-ar plăcea să ai piese pe coloanele sonore ale altor filme?

Ar fi minunat! De fapt chiar lucrăm la un proiect – nu o să spun care, dar sper că va ajunge unde ne dorim.

Ai vreo piesă care înseamnă ceva special pentru tine?

Am scris o piesă care se numește „Another Day” pentru următorul album și cred că aceasta este opera mea de artă. Este cea mai frumoasă piesă pe care am scris-o vreodată. Pe albumul „Dark Room”, melodia mea preferată era „Dad”.

Ce alte proiecte ai în lucru, despre care ne poți spune?

În curând o să încep să filmez un nou film și sunt foarte entuziasmat să mă întorc din nou pe platou. Aveam nevoie să mă întorc pe platou – este o parte din mine să fiu în fața camerei, să intru în pielea unui nou personaj. Am un nou album care se lansează și un nou film – deci sunt foarte ocupat în perioada asta.

Ce lecție de preț te-a învățat pe tine pandemia?

Această pandemie mi-a amintit că de fiecare dată când vorbesc cu cineva ar trebui să ascult, nu doar să vorbesc. Ah, și în pandemie am învățat să gătesc sarmale! (râde)

