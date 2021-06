Mark Hoppus, membru al trupei Blink-182, a anunțat că suferă de cancer

Mark Hoppus, în vârstă de 49 de ani, a transmis pe rețelele de socializare că vor urma alte luni de tratament și chiar dacă îi este frică își dorește să rămână optimist și abia așteaptă să se întoarcă pe scenă.

„În ultimele trei luni am făcut chimioterapie. Am cancer. Este groaznic şi îmi este frică. În acelaşi timp, sunt binecuvântat cu medici incredibili, rude şi prieteni care îmi sunt alături. Mai am luni de tratament înainte, dar încerc să rămân încrezător şi optimist. Abia aştept să scap de cancer şi să vă văd pe toţi la concerte în viitorul apropiat. Vă iubesc”, a spus Hoppus.

Anunțul inițial al lui Mark Hoppus cu privire la cancer

Atât colegii de breaslă, cât și numeroși fani și-au arătat susținerea pentru artist și i-au trimis mesaje de încurajare.

Miercuri, 23 iunie, Mark Hoppus a postat o fotografie cu el în spital, în timp ce primea tratamentul pentru cancer, dar a șters-o ulterior. Imaginea era însoțită de mesajul: „Da, bună ziua. Un tratament pentru cancer, vă rog.”

Trupa Blink-182 a fost fondată în 1992 și este recunoscută ca fiind o pionieră a genului pop punk, influențând mulți artiști în timpul carierei. A cunoscut succesul mondial cu „Enema of the State”, apărut în 1999. De-a lungul anilor, trupa a vândut peste 25 de milioane de album în întreaga lume. Cel mai recent album, „NINE”, a fost lansat în vara anului 2019, după ce discul anterior, „California” (2016), a fost nominalizat la premiile Grammy.

Blink-182 a fost premiată la MTV Europe Music Awards în 2000 și 2001 , iar videoclipul „All the Small Things” a câștigat MTV Video Music Awards. Palmaresul grupului mai cuprinde trei trofee Teen Choice: Choice Rock Group (2000) și Best Rock Group (2001) pentru trupă și Choice Love Song (2004) pentru melodia „I Miss You”.

