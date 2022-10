Maria Ghinea, poveste uluitoare de viață: „Mi s-au extirpat opt milimetri de creier”

Maria Ghinea a dezvăluit detalii uluitoare din viața ei. Cântăreața de muzică populară a povestit cum fostul soț a împușcat-o în cap, iar medicii i-au extirpat opt milimetri de creier. Mai mult, ea l-a iertat pe cel care a vrut să o omoare.

Ghinea, în vârstă de 54 de ani, a trecut prin momente dificile pentru orice om. Interpreta a fost supusă la tratamente inumane de fostul soț.

Aceasta s-a măritat la vârsta de 17 ani cu Dragisa Kodykic, un bărbat de origine iugoslavă, cu 20 de ani mai mare. Însă căsnicia ei nu a fost așa cum și-a imaginat. Bărbatul, care era extrem de gelos, a lovit-o de mai multe ori și chiar îi interzicea să mai urce pe scenă.

La 21 de ani, Maria Ghinea a fost împușcată în cap de cel care jurase să o iubească și să o protejeze.

„M-a împins pe fotoliu. În momentul în care a coborât și s-a întors, am crezut că o să mă pocnească. Atunci am pus mâna la ochi și am întors capul. Și Acela a fost norocul meu. Bineînețeles că nu am văzut pistolul, că dacă îl vedeam făceam infarct și muream. EL îmi pusese pistolul în frunte. Eu ma mișcat capul și a rămas glonțul în partea parietal dreaptă a creierului. Nu mai știu nimic”, a povestit ea.

„El și-a dorit atât de tare să mor, m-a plimbat prin casa aia cu orificiul în jos. După ce m-a împușcat, două ore m-a plimbat așa prin casă. Nu înțeleg de ce. Am pierdut foarte mult sânge. Când s-a săturat de plimbat, s-a dus și a zis: am omorât-o”, a completat Maria Ghinea.

„Dumnezeu cumva a făcut ca lucrurile să aibă un drum pe care l-a stabilit el. Eu aveam la momentul respectiv o fată care lucra la spital și m-au trimis la Floreasca. Dumnezeu m-a ajutat, dar nimeni nu mai avea speranța că voi trăi”, a mai povestit cântăreața.

Maria Ghinea și-a iertat fostul soț

Maria Ghinea a afirmat că și-a iertat fostul soț pentru toate relele la care a supus-o.

„De uitat, nu o să pot uita niciodată. Am iertat tot și de fiecare dată când mă duc la Biserică mă rog pentru el. Eu nu am nicio putere, nici să-l condemn și nici să-mi explic de ce a făcut lucrul ăsta, dar am zis că Dumnezeu știe ce ne dă fiecăruia”, a povestit interpreta de muzică populară în cadrul emisiunii „În Oglindă”.

„Mi s-au extirpat opt milimetri din creier… Am fost la tomograf și am vrut să merg să-i mulțumesc doctorului care m-a operat și mi-a spus: „Nu eu, bunul Dumnezeu v-a iubit”. Am o lipsă osoasă de vreo opt centimetri. Oamenii se tot întreabă de ce am părul lăsat mai mult pe o parte. Nu mai am curajul să fac o altă operație. Mi-au spus că sunt medici buni, dar asta înseamnă să îmi pierd iar părul”, a spus ea.

Sursă foto: Facebook