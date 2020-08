„Mama venea de la cantină cu sacoșele de mâncare, sunt lucruri care m-au marcat”, povestea emoționantă a unui artist român

Născut într-o familie cu 5 copii, prima parte a vieții lui Mircea Cioclei, acum cunoscut ca și cântărețul Karym, a fost marcată de lipsuri și de greutăți.

„Știu că oamenii mă văd altfel acum, cu toată expunerea din social media, datorită meseriei mele, însă foarte puțini știu că practic eu în viață nu am pornit de la zero cum s-ar putea spune… ci chiar mai jos de zero. Da se poate și o să vă explic. În primul rând pentru cei care nu știu, eu provin dintr-o familie cu 5 copii care locuiau într-o casă cu chirie dată de stat pe vremea lui Ceaușescu. Neajunsurile de toate felurile m-au urmărit toată copilăria. Hainele împrumutate, pomana, milă celor din jur, rușinea pe care o simțeam pe la 13-14 ani când mama venea de la cantină cu sacoșele de mâncare, sunt lucruri care m-au marcat. Toți copiii seară intrau în casă la desene, la film, dar noi nu, pentru că nu aveam cablu și televizorul alb negru prindea câteva posturi, cu purici, și mai mereu tata se uită la știri”, mărturisește artistul.

”Nu te poți duce în papuci la școală mai ales când ești adolescent”

Karym a explicat că nici în adolescență nu i-a fost mai ușor.

”De parcă toate astea nu au fost suficiente, în urmă unor inundații extreme am pierdut și casa în care stăteam cu chirie… a rămas în picioare doar o singură cameră. Toți copiii am stat un an întreg pe la neamuri și ne duceam și la școală până când părinții au reușit să ridice la loc camerele căzute, din ce au putut și cum au putut. După ce am fost din nou reuniți am mers înainte cu aceleași probleme… învățatul la lumina lumânării pentru că aveam curentul tăiat regulat, iar părinții nu și permiteau să țină pasul cu datoriile și facturile, aveam mâncare luată pe datorie, pe caiet cum se zice, eram umiliți că nu suntem la fel ca ceilalți copii, că nu avem la fel ca ei etc… Aceste lucruri ne-au marcat pe toți, dar pe mine în special pentru că eram băiatul cel mai mare și înțelegeam foarte bine cum stau lucrurile, ceilalți erau mai mici și nu și puneau foarte multe întrebări.

Iernile în care dormeam toți șapte într-o cameră pentru a ne încălzi la o singură sobă, pentru care cu greu părinții făceau rost de lemne, sunt lucruri pe care nu le uiți niciodată. Când ne am făcut mai mari lucrurile s-au mai schimbat. După ce am făcut armata am plecat în străinătate unde am muncit ani de zile și lună de lună trimiteam aproape toți banii acasă. Am încercat de 3 ori să termin liceul, dar fără succes, întotdeauna aceleași probleme… a fost imposibil să-l termin. Nu te poți duce în papuci la școală mai ales când ești adolescent”.

O poveste cu final fericit

Cu toată că artistul a trecut prin multe încercări, el a reușit prin forțele proprii să treacă peste toate. Și exact acesta este mesajul lui acum, în cel mai greu an pe care cu toții îl trăim.

„Nu caut să stârnesc milă, vreau că oamenii care trec prin aceste momente să nu și piardă speranța, să înțeleagă că nu sunt singuri, că nu sunt blestemați, așa cum credeam și eu în momentele când eram la pământ și simțeam că nu mai pot. Să înțeleagă că nu toți oamenii se pot naște bogați, unii dintre noi trebuie să luptăm și asta nu este o rușine. Să te naști sărac nu este o alegere, alegerea o facem fiecare dintre noi… să luptăm sau să renunțăm!”, a încheiat Karym.

