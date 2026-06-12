Makaveli, supravegheat cu brățară electronică. Influencerul a recunoscut că a făcut evaziune fiscală

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Alexandru Zidaru, cunoscut drept Makaveli, a recunoscut că a făcut evaziune fiscală. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București au decis vineri, 12 iunie, să nu ceară în instanță arestarea preventivă a lui Makaveli, acuzat de evaziune fiscală. El este plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Makaveli, supravegheat cu brățară electronică

Alexandru Zidaru, cunoscut drept influencerul lui Călin Georgescu și fost consilier al europarlamentarei Diana Șoșoacă, a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, în care trebuie să poarte brățară electronică și nu are voie să părăsească țara.

El s-a prezentat vineri dimineața la Parchetul de pe lângă Tribunalul București pentru a fi audiat în dosarul de evaziune fiscală. El a declarat la ieșirea de la Parchet că este vorba despre vechiul dosar din 2024 și că ar fi vorba despre neplata impozitului pe cadourile primite pe TikTok.

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El a fost întrebat dacă a transferat banii către alte persoane, însă a negat informația.

„Nu-i adevărat, nu sunt trei persoane, nici nu sunt inculpați. Sunt singurul inculpat, nu am pe cine să dau în primire, sunt singurul, pot doar să mă dau pe mine și îmi asum fapta. Nu am plătit taxele pe cadourile pe care le-am primit la vremea respectivă”, a spus influencerul.

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Mai mult, Makaveli a explicat că își va plăti taxele pe care le datorează în decurs de 1-2 luni.

Reținut pentru 24 de ore

Alexandru Zidaru a fost reținut joi seară, după mai bine de 6 ore de audieri. El și-a recunoscut fapta, iar procurorii au arătat că prejudiciul adus statului prin nedeclararea veniturilor obținute prin crearea de conținut este de aproximativ 531.000 de lei, dintre care aproximativ jumătate reprezintă obligația fiscală principală, iar restul doar dobânzi și penalități.

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Cât timp se află sub control judiciar, acesta trebuie să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori este chemat, să informeze de îndată organul judiciar despre schimbarea locuinței conform programului de supraveghere întocmit de poliției și să nu depășească teritoriul României decât cu încuviințare.

Mai mult, acesta trebuie să poartă în permanență brățara electronică, să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu suspecții în cauză și să comunice lunar informații relevante despre mijloacele sale de existență.

În dosar sunt vizați alți trei cunoscuți de-ai influencerului pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la evaziune fiscală.

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