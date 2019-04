Maia Morgenstern, reacție la faptul că oamenii se roagă la „icoana” cu chipul său

Maia Morgenstern, în vârstă de 56 de ani, a devenit recunoscută la nivel internațional după i-a dat viață, într-o interpretare de excepție, Fecioarei Maria, în filmul „Patimile lui Hristos”, regizat de Mel Gibson în 2004. Contactată de reporterii Libertatea, Maia Morgenstern a mărturisit că știa despre această situație și a fost profund impresionată: „Da, știam de multă vreme, cunoșteam lucrul acesta, dar nu se cuvenea să vorbesc eu despre asta. Nu am fost acolo, mi-au povestit colegi, prieteni, mi s-a adus la cunoștință.

Nu este vorba despre a fi șocat sau nu. În primul rând, vorbim despre filmul pe care l-am făcut cu Mel Gibson, am fost fericită, am fost bucuroasă , am fost impresionată, am fost mândră să particip la acest film. Acest film a avut un impact foarte puternic la vremea respectivă, a fost iubit, a fost contestat, a surescitat, a stârnit discuții, a stârnit o mare controversă.”, – a declarat Maia Morgenstern.