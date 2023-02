Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu, amendați în Italia: „Doamne, ce lege absurdă!” / VIDEO

Mădălin Ionescu a primit o amendă, zilele trecută, după ce în vara anului trecut a depășit limita legală de viteză, în timp ce se afla în Italia. Iar acest lucru a revoltat-o pe soția lui, Cristina Șișcanu, care a povestit întâmplarea pe rețelele de socializare.

Cristina și Mădălin au mers, anul trecut, în vacanță în Italia. Și, în timp ce se afla la volan, se pare că prezentatorul a depășit puțin limita de viteză. Dar nu se aștepta niciodată să primească o amendă pentru acest lucru, mai ales că viteza fusese depășită doar cu un 1.05km/h.

Mădălin Ionescu, amendat pentru că a depășit viteza în Italia

Aftalt în vacanță în Italia, în vara anului trecut, Mădălin Ionescu a depășit viteza legală cu 1.05 km/h. Acum, la mai bine de jumătate de an de la incident, bărbatul a primit acasă o amendă. Cristina Șișcanu a povestit întreaga întâmplare într-un InstaStory.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

Potrivit prezentatoarei, viteza legală era de 70 km/h, iar Mădălin mergea cu 71.05 km/h. Astfel că mare le-a fost surpriza când au aflat că au de platit o amendă pentru această contravenție.

„Am primit o amendă de circulație din Italia, pentru o neregulă, pentru o contravenție pe care am comis-o…nu am comis-o eu, că Mădălin conducea mașina, în luna iulie, când am fost în Italia”, a povestit Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare.

CONȚINUT VIDEO UNICA

„Limita de viteză era de 70 de km/h și noi am condus cu 71,05 km/h”, a continuat soția lui Mădălin Ionescu, care a arătat și amenda primită.

Citește și: Cristina Șișcanu, aventuri la înălțime: „Am inima cât un purice”

Citește și: Motivul pentru care Kim Kardashian a fost amendată cu 1,26 milioane de dolari

Citește și: Mihai Bendeac, amendat pentru instigare la violență împotriva femeilor. Alte vedete taxate de CNCD

Citește și: Cristina Șișcanu și Cătălin Botezatu au îngropat securea războiului: „S-a lăsat cu multe lacrimi”

Ce sumă trebuie să plătească acum Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu

Cristinei Șișanu i s-a părut ciudat când a văzut că are de plătit o amendă destul de mare pentru această contravenție.

Suma pe care trebuie să o achite este de 63.45 euro, însă, dacă o plătește în cinci zile de la notificare, amenda scade la 50.85 euro.

CONȚINUT VIDEO UNICA

„Doamne, ce lege absurdă! Vă dați seama că voi plăti”, a mai spus Cristina Șișcanu.

În luna iulie 2022, Cristina și Mădălin Ionescu au fost în vacanță în Italia. Începutul anului 2023 i-a prins tot pe meleaguri italienești, cei doi alegând să meargă împruenă cu fiica lor, Petra, în Alpii Italieni.

CONȚINUT VIDEO UNICA

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu.

Sursă foto: Instagram