Mădălin Ionescu a răbufnit: ”Coronavirusul nu e o pandemie. E o golănie a unor servicii secrete…”

Mădălin Ionescu are propria sa ipoteză legată de situația epidemiei cu coronavirus. Văzând reacția psihotică a oamenilor și panica instalată în rândul populației, fostul prezentator de televiziune a lansat o teorie care a fost foarte bine primită în social media: ”Isteria mediatică din jurul coronavirusului este, evident, întreținută artificial. Trecem peste demența la care a ajuns presa și dorința/ speranța nevrotică a multor ziaristi de a relata despre apariția a noi și noi cazuri de infectare … Coronavirusul nu e o pandemie. E clar! E o golănie a unor servicii secrete și un test despre cât de ușor pot fi destabilizate economii puternice sau cât de simplu pot fi manipulați oamenii prin intermediul unei arme biologice transformată in virus mediatic. O pandemie a fost gripa spaniolă de la începutul secolului trecut. Au murit atunci peste 60 de milioane de oameni. In luna mai coronavirusul’ va fi uitat. Până atunci se vor îmbogăți anumite sectoare farmaceutice și retaileri alimentari.

Coronavirusul ar putea fi Paștele, Crăciunul și Anul Nou la un loc pentru supermarketurile din toată lumea. La noi, deși nu s-a semnalat vreun caz, oamenii au dat buzna prin magazine. Romanii golesc rafturile chiar dacă nu-i dau banii afara din casă. Asta da lovitură comercială! Anul trecut, pe vremea asta, peste 300 de conaționali au decedat de gripa autohtonă și nu s-a sinchisit nimeni ( au fost peste 90 de mii de îmbolnăviri). Am sentimentul vag că se fac eforturi ca acest virus de import să ajungă și în România … Trebuie să fim și noi în rândul lumii. Trăiască marketingul și naivitatea umană!”, – a scris Mădălin Ionescu pe pagina sa de Facebook.

