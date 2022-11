Lucruri inedite despre Stela Popescu. Cum a reușit actrița să își reunească părinții după 18 ani

Stela Popescu a fost una dintre cele mai îndrăgite actrițe ale teatrului românesc. Timp de mai multe decenii a încântat publicul cu prezența sa scenică unică și cu umorul caracteristic inconfundabil.

Celebra actriță s-a stins din viață pe 23 noiembrie 2017, lăsând în urmă o mulțime de piese și filme care au îmbogățit cultura românească. La 5 ani de la moartea Stelei Popescu, vă prezentăm o serie de lucruri inedite despre regretata actriță.

Lucruri inedite despre Stela Popescu. La 5 ani a suferit o operație la cap

Stela Popescu s-a născut pe 21 decembrie 1935 în Orhei, Basarabia. A venit în România pe când avea doar 5 ani, după ce tatăl ei a fost deportat în Serbia de către bolșevici, fiind considerat dușman de clasă.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 9)

Tot la frageda vârstă de 5 ani a suferit o intervenție chirurgicală care a marcat-o pe viață. După ce a fost mușcată de un păianjen otrăvitor, medicii au fost nevoiți să o opreze pe viu. Acest incident a făcut-o să se teamă de medici și injecții.

„Eu am avut un incident la 5 ani, am făcut operație, pe viu, la cap. M-a mușcat un păianjen otrăvitor și am făcut o infecție uriașă și am rămas cu o frică înspăimântătoare de doctor, de injecție. (…) Întotdeauna mi-a fost frică de durere”, a povestit îndrăgita actriță pentru revista Tango în urmă cu mai mulți ani.

În anul 1953, Stela Popescu a intrat la Facultatea de Limbă Rusă «Maxim Gorki», la care renunţă după un an şi jumătate când intră în echipa Teatrului Ministerului de Interne. Trei ani mai târziu a fost admisă la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică.

La Teatrul din Brașov a ajuns la sfârșitul facultății. Acolo ajunsese să susțină 400 de spectacole pe an, potrivit Historia.

Între anii 1960 – 1969, actrița a fost căsătorită cu Dan Puican, pe care l-a părăsit pentru „marea iubire a vieții” ei, Mihai Puiu Maximilian.

Stela Popescu a afirmat, la un moment dat, că Dan Puican a fost un bărbat extraordinar, însă nu a simțit cu el chimia pe care a avut-o cu Puiu Maximilian. Însă căsnicia lor avea să se încheie brusc în anul 1998, când bărbatul a decedat.

VOTEAZĂ-ți produsele preferate la UNICA BEAUTY CELEBRATION! Care sunt cele mai bune produse cosmetice?

Și-a reunit părinții după 18 ani

Stela Popescu nu și-a văzut tatăl timp de 18 ani. A reușit însă, să își reunească familia pe care o pierduse odată cu deportarea tatălui ei.

Atât mama, cât și tatpl ei s-au recăsătorit în acei 18 ani cât au fost despărțiți. Însă, în momentul în care s-au reîntâlnit, amândoi erau văduvi.

„Eu m-am chinuit să-l aduc în țară și am reușit până la urmă. El, ca și mama, își refăcuse viața, se recăsătorise, dar destinul a făcut ca și soțul mamei și soția tatălui să se prăpădească și ca părinții mei să se întâlnească și să se căsătorească iar, după 18 ani. Totuși, reîntâlnirea nu a fost atât de emoționantă, tata era destul de distant, așa era firea lui, și, oricum, s-au recăsătorit de dragul meu, nu pentru că nu mai puteau unul după altul”, a povestit regretata actriță pentru Tango.

Stela Popescu a avut o singură fiică, adoptată. Doina Maximilian era fiica fratelui soțului ei. Aceasta a venit în România pe când avea 15 ani și s-a înțeles de minune cu Stela Popescu. După o perioadă, actrița a decis să o adopte.

Marea actriță Stela Popescu a avut o carieră de 59 de ani în teatrul și filmul românesc, până când viața a smuls-o de pe scena vieții.

Vezi în Galeria FOTO imagini de colecție cu Stela Popescu

Sursă foto: Hepta