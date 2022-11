Lia Bugnar, accident cu bicicleta în timp ce se îndrepta spre casă. „Mi-am spart barba!”

Lia Bugnar (53 de ani) a trecut, recent, printr-un episod neplăcut, în timp ce se întorcea de la sala de sport. Actrița a povestit în mediul online cum a căzut de pe bicicletă în timp ce se întorcea acasă, după ce a fost la sală să-și facă antrenamentele.

Nu că asta trebuie să v-o povestesc, să nu râd singură. Azi când mă întorceam de la sport am căzut de pe bicicletă. Nu mai contează cum s-a întâmplat, esență e că singură, nederanjată de nimeni, pe o stradă pustie, am căzut că pleașca și mi-am spart barba.

În stilu-mi complet neipohondru am venit acasă și am stat o vreme sperând că se vindecă văzând cu ochii. Nu s-a-ntâmplat, tot curgea sânge, practic, arătam bine pentru chestia cu halouinu’, doar că eram un pic în contratimp – și-a început Lia Bugner povestirea pe pagina sa de Facebook.

Văzând că sângerarea nu se mai oprește, actrița a decis să meargă de urgență la medic pentru a primi îngrijiri medicale. Lia spune că medicii i-au sugerat să alerteze Poliția, gâsndindu-se că ar fi vorba despre un accident rutier.

Prima poticnire a venit cu doamna. Zice ce-aveți acolo ? Că eu stăteam cu un șervet la barbă să nu-mi mai pătez și hainele dacă tot îmi distrusesem fața. Dau șervetul la o parte și zic mi-am belit barbă. Zice cum? Am căzut de pe bicicletă, zic. A! Zice, accident rutier! Nu, doamnă, eram singură pe stradă, pe trotuar, nimeni în jur și am căzut de pe bicicletă. Zice e accident rutier, trebuie să chemăm poliția. Zic bine, atunci am căzut pe scări. Zice n-ați căzut. Ați căzut de pe bicicletă.