Ce salariu va avea Laurențiu Reghecampf la noua echipă

Laurențiu Reghecampf (46 de ani) a semnat un contract pe o perioadă de 2 ani cu Neftchi Baku, locul doi în ultimul sezon al campionatului din Azerbaidjan, după rezilierea contractului cu Universitatea Craiova din iunie 2022. Antrenorul a ajuns la o înțelegere cu patronul Mihai Rotaru, care ar urma să-i achite 180.000 de euro pentru rezilierea contractului. Reghe a fost înlocuit de Laszlo Balint.

„Clubul Universitatea Craiova și antrenorul Laurențiu Reghecampf au decis, de comun acord, încetarea raporturilor contractuale. Îi mulțumim lui Laurențiu Reghecampf pentru tot ceea ce a realizat la Știința și îi dorim mult succes mai departe”, a anunțat Universitatea Craiova.

„Așa este, am închis colaborarea cu Universitatea Craiova. Vreau să le mulțumesc mult publicului, jucătorilor și celor alături de care am muncit în acest an și să-i urez succes echipei mai departe. A fost o experiență interesantă”, a declarat Laurențiu Reghecampf, pentru Digi Sport.